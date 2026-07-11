Битва за выход в РПЛ и отмена лимита на молодежь. Стартует сезон Первой лиги

«Но есть одна закономерность, которую я наблюдаю уже много лет: летом чемпионаты выигрывают селекционеры, а весной — тренеры. Можно пригласить сильных футболистов, но если команда не станет единым механизмом, если не появятся дисциплина, взаимопонимание и характер, то очки будут теряться там, где этого никто не ждет. Очень внимательно буду следить за “Ротором”. Волгоград — город с большими футбольными традициями, великолепной поддержкой болельщиков и серьезными амбициями. Верю в Дмитрия Парфенова: мы вместе учились в Академии тренерского мастерства, и я хорошо знаю его профессиональный подход и отношение к делу. Думаю, именно тренерский штаб способен стать тем фактором, который позволит “Ротору” включиться в борьбу за самые высокие места», — добавил собеседник агентства.