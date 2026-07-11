Официально: «Пари НН» вернул прежнее название «Нижний Новгород»

«Начиная с сезона 2026/2027 клуб возвращается к названию ФК “Нижний Новгород”, под которым выступали с 2018 по 2022 год. Клуб благодарен букмекерской компании PARI за вклад в развитие и многочисленные реализованные совместные проекты. Букмекерская компания PARI сохраняет статус партнера клуба.