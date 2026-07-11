Официально: «Пари НН» вернул прежнее название «Нижний Новгород»

«Начиная с сезона 2026/2027 клуб возвращается к названию ФК “Нижний Новгород”, под которым выступали с 2018 по 2022 год. Клуб благодарен букмекерской компании PARI за вклад в развитие и многочисленные реализованные совместные проекты. Букмекерская компания PARI сохраняет статус партнера клуба.
Предприниматель Андрей Артемов стал новым ключевым акционером клуба. Субсидирование из бюджета Нижегородской области прекращается, при этом регион продолжит развивать вертикаль детско-юношеского футбола и поддерживать работу бесплатных футбольных школ и секций, проведение турниров.
Группа компаний «НИЖФАРМ» стала генеральным партнером ФК «Нижний Новгород». Также в пул официальных и стратегических партнеров клуба теперь входят международная цифровая платформа Wildberries, коммерческий банк «Совкомбанк», бренд спортивной одежды и товаров для здорового образа жизни Repik Active, букмекерская компания PARI, группа компаний «Нижегородец», — говорится в заявлении клуба.
По итогам сезона-2025/26 на тот момент еще «Пари НН» вылетел из РПЛ, заняв 15-е место.