Юран считает, что современных футболистов стало сложнее готовить психологически

«Изменились ценности. У моего поколения и тех, кто был до меня, на первом плане стояли футбол, цели и задачи. У нынешнего поколения, к сожалению, на первом плане стоит, сколько я буду получать, финансовая составляющая. В психологическом плане мы были подготовлены, а это поколение, конечно, сложнее — много приходится общаться и объяснять, что все идет от головы», — сказал Юран.