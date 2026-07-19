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Футболисты «Сочи» проиграли костромскому «Спартаку» в матче Первой лиги

Футболисты «Сочи» проиграли дома костромскому «Спартаку» в матче Первой лиги.

Источник: ФК "Спартак" Кострома

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Костромской «Спартак» на выезде нанес поражение «Сочи» в матче второго тура футбольной Первой лиги.

Встреча прошла в Сочи и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Дубль оформил Амур Калмыков (2-я и 24-я минуты). На 58-й минуте полузащитник «Сочи» Максим Кузьмин не реализовал пенальти.

«Спартак» одержал две победы в двух матчах со старта сезона и набрал 6 очков. На счету «Сочи» (1 балл) одна ничья и одно поражение.

В третьем туре «Спартак» на выезде сыграет с ивановским «Текстильщиком» 25 июля, на следующий день «Сочи» примет тульский «Арсенал».

Сочи
0:2
Первый тайм: 0:2
Спартак Кс
Футбол, Первая лига, Тур 2
19.07.2026, 18:00 (МСК UTC+3)
Фишт
Главные тренеры
Игорь Осинькин
Роман Березовский
Голы
Спартак Кс
Амур Калмыков
2′
Амур Калмыков
24′
Нереализованные пенальти
Сочи
Максим Кузьмин
58′
Составы команд
Сочи
35
Александр Дегтев
3
Александр Солдатенков
17
Артем Макарчук
4
Вячеслав Литвинов
38′
27
Кирилл Заика
5
Александр Осипов
33
Марсело Алвес
73′
28
Руслан Магаль
9
Захар Федоров
73′
11
Павел Мелешин
6
Максим Кузьмин
81′
18
Максим Кайнов
29
Роман Ежов
73′
59
Руслан Барт
8
Михаил Игнатов
83′
97
Роман Пасевич
Спартак Кс
50
Егор Шамов
5
Денис Жилмостных
47
Александр Тарасов
2
Николай Тарасов
10
Давид Караев
3
Сергей Бугриев
17
Дмитрий Каптилович
83′
9
Давид Хубаев
18
Владислав Камилов
83′
11
Димитри Гурцкая
69
Кирилл Чурсин
60′
22
Анатолий Немченко
77
Илья Мещеряков
46′
8
Никита Демченко
90
Амур Калмыков
47′
69′
13
Илья Рубцов
Статистика
Сочи
Спартак Кс
Желтые карточки
1
1
Голевые моменты
1
1
Удары (всего)
16
5
Удары в створ
5
2
Угловые
10
1
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Федотов
(Россия, Павлово)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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