Футболисты «Торпедо» обыграли «Волгу» в матче Первой лиги

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Московское «Торпедо» дома нанесло поражение ульяновской «Волге» в матче второго тура футбольной Первой лиги.
Встреча прошла в подмосковных Химках и завершилась со счетом 3:1 в пользу автозаводцев. У победителей дубль оформил Александр Юшин (22-я и 26-я минуты), еще один мяч забил Артур Галоян (57). За «Волгу» отличился Андрей Костин (53).
«Торпедо» (6 очков) победило в двух стартовых турах. «Волга» (0) потерпела два поражения.
В третьем туре «Волга» примет «Нефтехимик» из Нижнекамска 25 июля, «Торпедо» на следующий день также дома сыграет с ярославским «Шинником».
Футбол, Первая лига, Тур 2
19.07.2026, 18:30 (МСК UTC+3)
Арена Химки
Главные тренеры
Александр Сторожук
Михаил Белов
Голы
Торпедо
Александр Юшин
22′
Александр Юшин
26′
Артур Галоян
57′
Волга
Андрей Костин
53′
Составы команд
Торпедо
25
Ростислав Солдатенко
44
Даниил Корнюшин
99
Глеб Шевченко
33
Мамаду Камара
4
Сергей Бородин
76′
5
Владимир Москвичев
17
Илья Берковский
71′
11
Руслан Апеков
7
Александр Юшин
46′
3
Александр Иваньков
79
Алексей Каштанов
81′
10
Дмитрий Цыпченко
2
Никита Бозов
28′
46′
21
Артур Галоян
24
Артем Погосов
66′
27
Александр Орехов
Волга
23
Егор Бабурин
4
Камиль Ибрагимов
7′
20
Константин Ковалев
30
Айдар Хабибуллин
99
Андрей Костин
75′
55
Александр Саплинов
39
Кирилл Степанов
5
Данил Степанов
31′
7
Андрей Никитин
28
Данил Новиков
78′
10
Руслан Шагиахметов
9
Кирилл Фольмер
45′
84′
76
Вадим Ливаднов
60
Игнат Касьянов
31′
77
Лука Багателия
78′
17
Игорь Гершун
Статистика
Торпедо
Волга
Желтые карточки
2
3
Голевые моменты
2
3
Удары (всего)
7
7
Удары в створ
4
2
Угловые
9
4
Судейская бригада
Главный судья
Юрий Матвеев
(Россия, Москва)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти