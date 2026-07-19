Футболисты «Торпедо» обыграли «Волгу» в матче Первой лиги

Встреча прошла в подмосковных Химках и завершилась со счетом 3:1 в пользу автозаводцев. У победителей дубль оформил Александр Юшин (22-я и 26-я минуты), еще один мяч забил Артур Галоян (57). За «Волгу» отличился Андрей Костин (53).