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Нижнекамский «Нефтехимик» обыграл тульский «Арсенал» в матче Первой лиги

Футболисты тульского «Арсенала» дома уступили «Нефтехимику» в матче Первой лиги.

Источник: ФК "Нефтехимик" Нижнекамск

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Нижнекамский «Нефтехимик» на выезде выиграл у тульского «Арсенала» в матче второго тура футбольной Первой лиги.

Встреча прошла в воскресенье в Туле и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч забил Ислам Машуков (52-я минута).

Обе команды одержали по одной победе при одном поражении и набрали по 3 очка.

В третьем туре «Нефтехимик» в гостях сыграет с ульяновской «Волгой» 25 июля, «Арсенал» также на выезде встретится с «Сочи» 26 июля.

Арсенал
0:1
Первый тайм: 0:0
Нефтехимик
Футбол, Первая лига, Тур 2
19.07.2026, 19:00 (МСК UTC+3)
Арсенал
Главные тренеры
Дмитрий Гунько
Роберт Евдокимов
Голы
Нефтехимик
Ислам Машуков
53′
Составы команд
Арсенал
42
Александр Мелихов
5
Ярослав Крашевский
45
Никита Кармаев
32′
11
Рашид Магомедов
24
Кирилл Гоцук
4
Даниил Пенчиков
17
Игорь Горбунов
72′
25
Артем Бирюков
9
Давид Давидян
62′
19
Никита Глушков
7
Эдарлин Тамариндо Рейес
62′
21
Никита Раздорских
35
Иван Енин
62′
23
Тимур Мелекесцев
14
Милош Брнович
82′
75
Тимур Жамалетдинов
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
5
Магомед Мусалов
38
Василий Алейников
22
Иван Хомуха
6
Никита Печенкин
19
Линар Шарифуллин
73′
13
Станислав Пузанов
58′
24
Александр Кахидзе
96
Никита Васильев
56′
69′
8
Данила Сухомлинов
7
Султан Джамилов
78′
44
Михаил Сухорученко
90+2′
14
Ислам Машуков
78′
85
Иван Пяткин
11
Сурхайхан Абдуллаев
69′
9
Артем Котик
Статистика
Арсенал
Нефтехимик
Желтые карточки
1
3
Голевые моменты
1
3
Удары (всего)
15
4
Удары в створ
4
4
Угловые
9
2
Судейская бригада
Главный судья
Николай Волошин
(Россия, Смоленск)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти