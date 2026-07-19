Нижнекамский «Нефтехимик» обыграл тульский «Арсенал» в матче Первой лиги

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Нижнекамский «Нефтехимик» на выезде выиграл у тульского «Арсенала» в матче второго тура футбольной Первой лиги.
Встреча прошла в воскресенье в Туле и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч забил Ислам Машуков (52-я минута).
Обе команды одержали по одной победе при одном поражении и набрали по 3 очка.
В третьем туре «Нефтехимик» в гостях сыграет с ульяновской «Волгой» 25 июля, «Арсенал» также на выезде встретится с «Сочи» 26 июля.
Футбол, Первая лига, Тур 2
19.07.2026, 19:00 (МСК UTC+3)
Арсенал
Главные тренеры
Дмитрий Гунько
Роберт Евдокимов
Голы
Нефтехимик
Ислам Машуков
53′
Составы команд
Арсенал
42
Александр Мелихов
5
Ярослав Крашевский
45
Никита Кармаев
32′
11
Рашид Магомедов
24
Кирилл Гоцук
4
Даниил Пенчиков
17
Игорь Горбунов
72′
25
Артем Бирюков
9
Давид Давидян
62′
19
Никита Глушков
7
Эдарлин Тамариндо Рейес
62′
21
Никита Раздорских
35
Иван Енин
62′
23
Тимур Мелекесцев
14
Милош Брнович
82′
75
Тимур Жамалетдинов
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
5
Магомед Мусалов
38
Василий Алейников
22
Иван Хомуха
6
Никита Печенкин
19
Линар Шарифуллин
73′
13
Станислав Пузанов
58′
24
Александр Кахидзе
96
Никита Васильев
56′
69′
8
Данила Сухомлинов
7
Султан Джамилов
78′
44
Михаил Сухорученко
90+2′
14
Ислам Машуков
78′
85
Иван Пяткин
11
Сурхайхан Абдуллаев
69′
9
Артем Котик
Статистика
Арсенал
Нефтехимик
Желтые карточки
1
3
Голевые моменты
1
3
Удары (всего)
15
4
Удары в створ
4
4
Угловые
9
2
Судейская бригада
Главный судья
Николай Волошин
(Россия, Смоленск)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти