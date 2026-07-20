«Спартак» — первый, Юран разгромил Ташуева, «привозы» «Сочи». 2-й тур ФНЛ

Первая победа Юрана
— Доволен самоотдачей игроков, их отношением, желанием. Но мяч, к сожалению, не залетал в ворота соперников. Моменты-то были. Пропустили в концовке. Ничего страшного. Самое главное — увидел горящие глаза ребят, они хотели добиться результата! И результат придет. Мы решим эту задачу — выйдем в РПЛ!
Это слова главного тренера «Урала» Сергея Юрана после поражения от «Торпедо» в первом туре нового сезона.
Стартовый состав «шмелей» на домашний матч против «Енисея» Сергея Ташуева только подтвердил то, что Юран, несмотря на результат встречи с автозаводцами, увидел перспективу в игре своей команды. Ни одного изменения!
Тут, правда, стоит сказать и о короткой скамейке екатеринбуржцев. На первый взгляд, у тренерского штаба не так много вариантов для ротации состава. А тут еще и одного из ключевых футболистов прошлого сезона — вингера Железнова — продали в «Акрон».
В первом тайме игра была равна. Гости ни в чем не уступали подопечным Юрана. Зрители опасных моментов так и не дождались.
А после перерыва мы увидели совсем другой «Урал».
На 48-й минуте Ишков отобрал мяч у Надольского на своей половине поля. Совершил рейд по правому флангу, подключил к атаке Секулича. Хорват дошел до лицевой, развернулся, обманул защитника и вырезал великолепную передачу на дальнюю штангу, где уже караулил Харин. 1:0. Первый гол «шмелей» при Юране.
Хозяева играли вертикально, рассчитывая на подборы после длинных передач. Бросалось в глаза, что «Урал» лучше готов физически. Екатеринбуржцы пытались накрывать соперников довольно высоко. Вечно молодой Байрамян носился без устали. Главного креативщика красноярцев Иванова нейтрализовали — Егор так ничего и не придумал.
В середине тайма Юран снял Секулича с игры и выпустил 20-летнего Морозова. Ход сработал! Но какие же молодцы 18-летний Бондарев (еще одна удачная замена) и 21-летний Ишков. Виталий отлично сыграл в отборе в районе центрального круга и доставил мяч второму. Илья ворвался в штрафную и покатил налево Морозову. Никита выждал гроссмейстерскую паузу и расстрелял Опарина с семи метров. 2:0.
Третий гол «шмелей» — настоящий шедевр. А может быть, зря мы недооценивали скамейку «Урала»? На 78-й минуте на поле появился арендованный у «Динамо» 20-летний Боков и тоже забил. Да как! После выверенного прострела Короткова с правого фланга на линию вратарской Денис исхитрился и пробил пяткой, заставив капитулировать Опарина.
3:0. Уверенная и красивая победа «Урала».
— Первый тайм мне не понравился. Прослеживалась у ребят какая-то зажатость. Видимо, пропущенный в концовке матча с «Торпедо» гол повлиял на их психологию. В раздевалке в перерыве пришлось повысить голос… Так и сказал им: «Нельзя зажиматься!» Вторым таймом доволен. Перебегали соперника, создали моменты, реализовали их. Замены себя оправдали. Ну и важно, что сыграли на ноль, — заметил на пресс-конференции Юран. — Извините за первый тур. Первый блин получился комом. Но ничего. Сегодня, думаю, мы дали понять нашим болельщикам, что решим задачу в нынешнем сезоне. Это даже не обсуждается!
«Нижний» не упустил победу над «КАМАЗом»
«Нижний Новгород» на выезде переиграл «КАМАЗ» — 2:1.
На острие атаки Вадим Гаранин снова выпустил Грулева. Под ним расположилось атакующее трио, которое произвело очень приятное впечатление в матче с «Ротором» (4:2): Соколов — Пополитов — Комиссаров. Сарвели опять остался в запасе.
Гости создали себе серьезный задел до перерыва. И это при том, что поначалу челнинцы выглядели конкретнее и острее. Медведев выручил нижегородцев после хлесткого удара Мосейчука из-за пределов штрафной.
«Нижний» взорвался на 29-й минуте. 23-летний Соколов взял игру на себя. В центре поля обвел двух соперников и выполнил проникающую передачу в штрафную. Грулев с левой выстрелил в ближний угол, застав врасплох Анисимова — 1:0. Вячеслав отличился во второй встрече подряд.
А непосредственно перед свистком на перерыв Александров под аккомпанемент ливня замкнул подачу Калинского с углового.
В начале второго тайма выглянуло солнце, а «НН» вполне мог убивать интригу в этой встрече. Анисимов совершил несколько добротных сейвов, Грулев выстрелил в штангу из-под защитника.
Ослабив хватку, гости получили нервную концовку. Теперь уже Медведеву пришлось вступать в игру, реагируя на мощные удары Мануйлова и Султонова. Однажды, как показалось, мяч даже пересек линию ворот, однако арбитр гол не зафиксировал.
За минуту до финального свистка хозяева все-таки пробили Медведева: прекрасный удар со средней дистанции в ближнюю «девятку» удался вышедшему на замену Богданцу — 1:2.
Дубль Юшина
После победы в Екатеринбурге над «Уралом» (1:0) «Торпедо» на «Арене Химки» разобралось с «Волгой» — 3:1.
Александр Сторожук снова сделал ставку в атаке на пару Юшин — Каштанов. Оба форварда однозначно могут занести себе в актив этот матч. Юшин так и вовсе стал его героем. Еще до перерыва Александр оформил дубль в течение четырех минут.
В первом случае он подхватил мяч вблизи чужой штрафной, сместился в центр и с правой ноги пробил в правую от себя «девятку». Вскоре Каштанов здорово разобрался на левом фланге с двумя соперниками и почти от лицевой прострелил на линию вратарской. Камара не дотянулся до мяча, который дошел до Юшина. 31-летний нападающий без раздумий пальнул в ближний угол — 2:0.
А вот начало второго тайма полностью осталось за «Волгой». Дважды в центре событий оказывался Саплинов. И если в первом случае 28-летний атакующий хавбек умудрился с двух метров не попасть в пустой угол, то во втором все выполнил идеально. Находясь спиной к воротам, покатил под удар набегавшему Костину, который не оставил шансов Солдатенко. 2:1.
Впрочем, москвичи не позволили ульяновцам развить успех. Третий гол хозяев соорудили Солдатенко, Каштанов и вышедший на замену Галоян. Голкипер далеко выбил мяч от ворот, форвард выиграл воздух у двух соперников и сделал скидку на ход атакующему полузащитнику. Галоян выскочил один на один с Бабуриным и выиграл эту дуэль — 3:1.
— Сказалась психология. Забили два мяча и самоуспокоились… Игрок думает, что при таком счете где-то имеет право на ошибку. Но футбол таких вещей не прощает. Надо работать до конца, играть вперед, играть смелее. Вот и получили… — пожурил своих подопечных Александр Сторожук. — Хорошо, что Каштанов и Галоян вовремя включились, исполнили. Но опять же многое упирается в психологию. Никуда ты ее не денешь. Мы же видим, что даже на чемпионате мира именитые команды, большие мастера пытаются оберегать счет, идут на тактические перестановки, а более атакующие сборные их наказывают (по всей видимости, Сторожук имел в виду поражение сборной Англии от Аргентины и неоднозначные замены Томаса Тухеля. — Прим. «СЭ»).
«Торпедо», как «Нижний Новгород», «Велес» и костромской «Спартак», пока идет без потерь.
Калмыков: пять голов в двух турах! «Привозы» игроков «Сочи»
Нападающий костромского «Спартака» Амур Калмыков ушел в отрыв в гонке бомбардиров. Красно-белые увезли три очка из Сочи.
Подопечные Игоря Осинькина оказались в роли отыгрывающихся уже на второй минуте. Зачем Марсело Алвес пустился в дриблинг вблизи своей штрафной? В итоге Чурсин его накрыл, отдал направо Калмыкову. Автор хет-трика в ворота «КАМАЗа» пробил из-под защитника пусть и не сильно, но точно под дальнюю штангу.
А в середине тайма случился привоз имени Дегтева. Вратарь «Сочи», пытаясь выбить мяч, толком по нему не попал. В итоге отдал голевой пас Калмыкову, который поразил пустые ворота. 0:2. В активе габаритного форварда красно-белых 5 мячей в двух турах!
Но не многовато ли грубых ошибок допускает команда Осинькина?
В перерыве Игорь Витальевич решил никого не менять. Южане прибавили и без перестановок. Гол Федорова отменили из-за офсайда. Хозяева не раскисли и заработали пенальти. К точке подошел опытный Кузьмин и… не переиграл Шамова!
Не зря же главным тренером Костромы является бывший голкипер «Зенита» и «Динамо» Роман Березовский (у него есть соответствующая лицензия, а за тренировочный процесс отвечает Евгений Таранухин).
Сочинцы продолжили владеть мячом, доходили до штрафной, давили. Но не хватило хладнокровных решений. Гости бросались под удары, пластались, отбивались.
Осинькин выпустил Мелешина, который составил впереди дуэт еще с одним бывшим игроком столичного «Спартака» — Игнатовым. Не помогло.
В первом туре «Сочи» спасся, пропустив от «Шинника» два гола. Против Костромы не удалось отыграть даже один мяч, хотя шансы у хозяев, конечно, были. Чего только стоит удар головой Осипова в противоход Шамову на 85-й минуте. Голкипер вытащил тяжелейший мяч!
Кострома — на первом месте, располагается выше «Нижнего Новгорода», «Торпедо» и «Велеса» благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей (5−1).
А вот «Сочи» забуксовал: всего одно очко в двух турах.
— Второй тур подряд мы сразу оказываемся в положении отыгрывающихся, — грустно констатировал Игорь Осинькин. — Такие глупые ошибки допустили… Их в таком количестве не должно быть на протяжении всего сезона. А тут такие глупости за 20 минут… Самое интересное заключается в том, что голы были, а моментов у наших ворот не было. Могу поблагодарить ребят за рвение, страсть, самоотдачу. А вот по качеству игры есть вопросы. Считаю, что, даже пропустив два мяча, могли отыграться и даже выйти вперед. Но тут нужно отдать должное и сопернику, который полностью выложился.
Виталий Айрапетов