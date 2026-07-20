«Спартак» — первый, Юран разгромил Ташуева, «привозы» «Сочи». 2-й тур ФНЛ

— Второй тур подряд мы сразу оказываемся в положении отыгрывающихся, — грустно констатировал Игорь Осинькин. — Такие глупые ошибки допустили… Их в таком количестве не должно быть на протяжении всего сезона. А тут такие глупости за 20 минут… Самое интересное заключается в том, что голы были, а моментов у наших ворот не было. Могу поблагодарить ребят за рвение, страсть, самоотдачу. А вот по качеству игры есть вопросы. Считаю, что, даже пропустив два мяча, могли отыграться и даже выйти вперед. Но тут нужно отдать должное и сопернику, который полностью выложился.