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Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
1
:
СКА-Хабаровск
0
П1
X
П2

«Ротор» обыграл «СКА-Хабаровск» в матче Первой лиги

Встреча завершилась со счетом 1:0.

Источник: РИА "Новости"

ВОЛГОГРАД, 20 июля. /ТАСС/. Футболисты волгоградского «Ротора» со счетом 1:0 обыграли «СКА-Хабаровск» в заключительном матче второго тура Лиги Пари (Первой лиги). Встреча прошла в Волгограде.

Мяч на 80-й минуте с пенальти забил Александр Хубулов. В первом тайме мяч после удара игрока «Ротора» Эмерсона пересек линию ворот хабаровской команды, однако судьи не увидели взятия ворот и не засчитали гол.

«Ротор» набрал 3 очка и занимает 10-е место в турнирной таблице. «СКА-Хабаровск» не набрал очков и располагается на предпоследней, 17-й строчке.

В следующем туре «Ротор» 27 июля на выезде сыграет с «Камазом» из Набережных Челнов. «СКА-Хабаровск» 25 июля в гостях встретится с «Уфой».

Ротор
1:0
Первый тайм: 0:0
СКА-Хабаровск
Футбол, Первая лига, Тур 2
20.07.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
Волгоград Арена
Главные тренеры
Дмитрий Парфенов
Михаил Семенов
Судейская бригада
Главный судья
Антон Сидорин
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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