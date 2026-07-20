«Ротор» обыграл «СКА-Хабаровск» в матче Первой лиги

ВОЛГОГРАД, 20 июля. /ТАСС/. Футболисты волгоградского «Ротора» со счетом 1:0 обыграли «СКА-Хабаровск» в заключительном матче второго тура Лиги Пари (Первой лиги). Встреча прошла в Волгограде.
Мяч на 80-й минуте с пенальти забил Александр Хубулов. В первом тайме мяч после удара игрока «Ротора» Эмерсона пересек линию ворот хабаровской команды, однако судьи не увидели взятия ворот и не засчитали гол.
«Ротор» набрал 3 очка и занимает 10-е место в турнирной таблице. «СКА-Хабаровск» не набрал очков и располагается на предпоследней, 17-й строчке.
В следующем туре «Ротор» 27 июля на выезде сыграет с «Камазом» из Набережных Челнов. «СКА-Хабаровск» 25 июля в гостях встретится с «Уфой».
Футбол, Первая лига, Тур 2
20.07.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
Волгоград Арена
Главные тренеры
Дмитрий Парфенов
Михаил Семенов
Судейская бригада
Главный судья
Антон Сидорин
(Россия, Москва)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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