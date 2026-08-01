«Спартак» из Костромы сыграл вничью с «Енисеем». Калмыков оформил дубль

ТАСС, 1 августа. Костромской «Спартак» со счетом 2:2 сыграл вничью с красноярским «Енисеем» в домашнем матче 4-го тура Лиги Пари (Первой лиги).
В составе спартаковцев дубль оформил Амур Калмыков (12-я и 58-я минуты). В составе гостей отличились Александр Масловский (32) и Марат Тлехугов (81).
Калмыков является лучшим бомбардиром Первой лиги, забив 7 голов в 4 матчах. 32-летний нападающий перешел в костромской «Спартак» из тульского «Арсенала» текущим летом. Калмыков является воспитанником «Спартака» из Нальчика.
Костромской «Спартак» идет на втором месте в турнирной таблице Первой лиги с 8 очками, на счету «Енисея» 7 баллов, команда идет на пятом месте.
В следующем туре «Спартак» 9 августа встретится в гостях со «СКА-Хабаровском», «Енисей» днем ранее примет ивановский «Текстильщик».
Роман Березовский
Сергей Ташуев
Амур Калмыков
(Денис Жилмостных)
12′
Амур Калмыков
(Дмитрий Каптилович)
58′
Александр Масловский
(Никита Шершов)
32′
Марат Тлехугов
(Ростислав Огиенко)
81′
50
Егор Шамов
3
Сергей Бугриев
47
Александр Тарасов
22
Анатолий Немченко
90
Амур Калмыков
21
Марко Бугарин
5
Денис Жилмостных
77
Илья Мещеряков
46′
6
Надер Мохаммади
17
Дмитрий Каптилович
87′
82
Олег Никифоренко
66
Максим Никифоров
46′
18
Владислав Камилов
11
Димитри Гурцкая
46′
10
Давид Караев
33
Александр Масловский
87
Андрей Мазурин
21
Егор Иванов
55
Никита Богатырев
3
Ян Цесь
74′
8
Александр Канаплин
90+2′
1
Михаил Опарин
62′
23
Станислав Антипин
25
Никита Шершов
81′
22
Артем Гюрджан
90
Александр Ломакин
62′
77
Ростислав Огиенко
75
Андрей Окладников
71′
9
Марат Тлехугов
7
Андреа Чуканов
71′
17
Давид Кокоев
Главный судья
Владислав Харитонов
(Россия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти