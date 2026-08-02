Дубль Секулича принес «Уралу» победу над «СКА-Хабаровском» в Первой лиге

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Екатеринбургский «Урал» на выезде крупно выиграл у «СКА-Хабаровска» в матче четвертого тура футбольной Первой лиги.
Встреча прошла в воскресенье в Хабаровске и завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. Дубль оформил Мартин Секулич (50-я и 59-я минуты), который свой второй мяч забил с 11-метровой отметки, еще один гол на счету Дениса Бокова (85).
«Урал» (7 очков) поднялся на третью строчку в турнирной таблице. «СКА-Хабаровск» (0) занимает последнее место с четырьмя поражениями.
В пятом туре «Урал» примет «Уфу» 8 августа, на следующий день «СКА-Хабаровск» дома сыграет с костромским «Спартаком».
Футбол, Первая лига, Тур 4
2.08.2026, 11:00 (МСК UTC+3)
им. Ленина, 4113 зрителей
Главные тренеры
Михаил Семенов
Сергей Юран
Голы
Урал
Мартин Секулич
(Илья Ишков)
50′
Мартин Секулич
59′
Денис Боков
(Бертран Фуррье)
85′
Составы команд
СКА-Хабаровск
16
Виталий Ботнарь
63
Даниил Борисов
5
Эльдар Блиев
58′
3
Константин Плиев
7
Никита Моцпан
29
Александр Мухин
9
Тельядо Алькаде
46′
4
Давид Шавлохов
88′
50
Степан Глотов
79′
11
Владислав Брагин
8
Дмитрий Маркитесов
46′
6
Садыг Багиев
61
Матвей Ужгин
46′
19
Вадим Вшивков
20
Игорь Школик
68′
10
Камран Алиев
Урал
57
Александр Селихов
16
Фернандо Итало
19
Хорен Байрамян
46
Артем Мамин
44
Владислав Малькевич
6
Фаниль Сунгатулин
12′
97
Илья Ишков
73′
11
Денис Боков
24
Александр Коротков
83′
17
Владислав Карапузов
15
Дмитрий Тихий
76′
2
Силвие Бегич
22
Лео Кордейро
83′
37
Виталий Бондарев
10
Мартин Секулич
73′
99
Бертран Фуррье
Статистика
СКА-Хабаровск
Урал
Желтые карточки
2
1
Удары (всего)
4
17
Удары в створ
1
10
Угловые
2
2
Фолы
15
9
Офсайды
2
0
Судейская бригада
Главный судья
Ранэль Зияков
(Россия, Набережные Челны)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти