Дубль Секулича принес «Уралу» победу над «СКА-Хабаровском» в Первой лиге

Встреча прошла в воскресенье в Хабаровске и завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. Дубль оформил Мартин Секулич (50-я и 59-я минуты), который свой второй мяч забил с 11-метровой отметки, еще один гол на счету Дениса Бокова (85).