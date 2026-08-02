«Арсенал» победил «Торпедо» в матче Первой лиги

На 39-й минуте гол забил Данил Пенчиков.
Тульская команда прервала серию из двух поражений в чемпионате. «Арсенал» набрал 6 очков и занимает 11-е место в таблице. «Торпедо» с 7 очками располагается на четвертой строчке.
«Арсенал» в 5-м туре сыграет на выезде с «Шинником» 8 августа, «Торпедо» примет «Сочи» 7 августа.
Футбол, Первая лига, Тур 4
2.08.2026, 15:00 (МСК UTC+3)
Арсенал, 9312 зрителей
Главные тренеры
Дмитрий Гунько
Александр Сторожук
Голы
Арсенал
Даниил Пенчиков
(Никита Глушков)
39′
Составы команд
Арсенал
42
Александр Мелихов
24
Кирилл Гоцук
21
Никита Раздорских
8
Даниил Шамкин
81′
4
Даниил Пенчиков
35
Иван Енин
17
Игорь Горбунов
74′
9
Давид Давидян
14
Милош Брнович
86′
44
Олег Исаенко
11
Рашид Магомедов
74′
23
Тимур Мелекесцев
45
Никита Кармаев
62′
77
Даниил Плотников
19
Никита Глушков
86′
75
Тимур Жамалетдинов
Торпедо
25
Ростислав Солдатенко
33
Мамаду Камара
4
Сергей Бородин
67′
44
Даниил Корнюшин
79
Алексей Каштанов
99
Глеб Шевченко
17
Илья Берковский
46′
90
Боян Роганович
5
Владимир Москвичев
8′
27
Александр Орехов
59′
21
Артур Галоян
60′
10
Дмитрий Цыпченко
90+5′
2
Никита Бозов
46′
11
Руслан Апеков
80′
24
Артем Погосов
75′
8
Усман Аджибона
89′
Статистика
Арсенал
Торпедо
Желтые карточки
1
5
Удары (всего)
7
13
Удары в створ
1
6
Угловые
1
12
Фолы
14
16
Офсайды
2
2
Судейская бригада
Главный судья
Ефим Рубцов
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти