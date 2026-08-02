«Челябинск» обыграл ульяновскую «Волгу»

Встреча, прошедшая в воскресенье в Ульяновске, завершилась со счетом 2:0 в пользу подопечных Романа Пилипчука. В составе гостей голы забили Рамазан Гаджимурадов (19-я минута) и Матвей Урванцев (29-я).
«Челябинск» набрал 6 очков, в активе «Волги» 3 балла.
В следующем туре 8 августа «Челябинск» сыграет на выезде с «Ротором», а «Волга» в гостях встретится с «КАМАЗом».
Футбол, Первая лига, Тур 4
2.08.2026, 16:00 (МСК UTC+3)
Труд
Главные тренеры
Михаил Белов
Роман Пилипчук
Голы
Челябинск
Рамазан Гаджимурадов
(Алексей Бердников)
19′
Матвей Урванцев
(Илья Сафронов)
29′
Составы команд
Волга
23
Егор Бабурин
4
Камиль Ибрагимов
30
Айдар Хабибуллин
7
Андрей Никитин
9
Кирилл Фольмер
55
Александр Саплинов
20
Константин Ковалев
67′
8
Денис Рахманов
86′
3
Олег Красильниченко
46′
5
Данил Степанов
99
Андрей Костин
81′
60
Игнат Касьянов
77
Лука Багателия
46′
28
Данил Новиков
14
Владислав Яковлев
68′
10
Руслан Шагиахметов
Челябинск
31
Марк Переверзев
6
Сергей Макаров
21
Алексей Бердников
10
Рамазан Гаджимурадов
50
Виталий Лысцов
70
Гаррик Левин
7
Илья Сафронов
56′
76′
72
Александр Бем
29
Матвей Урванцев
76′
33
Денис Покотыло
99
Дмитрий Каменщиков
53′
19
Руслан Байтуков
15
Хетаг Кочиев
53′
17
Баба Н`Диайе
18
Константин Кертанов
76′
77
Денис Самойлов
Статистика
Волга
Челябинск
Желтые карточки
1
1
Удары (всего)
9
8
Удары в створ
2
5
Угловые
3
4
Судейская бригада
Главный судья
Павел Шишкин
(Россия, Тамбов)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти