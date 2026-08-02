«Челябинск» обыграл ульяновскую «Волгу»

Встреча, прошедшая в воскресенье в Ульяновске, завершилась со счетом 2:0 в пользу подопечных Романа Пилипчука. В составе гостей голы забили Рамазан Гаджимурадов (19-я минута) и Матвей Урванцев (29-я).