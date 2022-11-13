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00:39 (мск)

«Динамо» — ЦСКА: прогнозы и ставки

В последнем дерби календарного года трудно выбрать победителя.

Динамо
ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Прогноз на матч

Матч двух столичных топ-клубов определит лишь, кто из них отправится на зимовку на не самом почетном четвертом месте в таблице. Но что поделать — в отрыв ушел не только «Зенит», «Спартак» с «Ростовом» создали не такой большой, но задел от других претендентов на медали. Очная встреча первого круга между ЦСКА и «Динамо» волей календаря прошла совсем недавно, в начале октября, и завершилась боевой ничьей.

На гол Виллиана Роши в начале матча после розыгрыша углового ближе к перерыву ответил результативным уколом Федор Смолов, воспользовавшись ошибкой в своей штрафной Кирилла Набабкина. Во втором тайме соперники упустили массу моментов, но забить так и не смогли — возможно, оставили голы на встречу второго круга. ЦСКА играл первым номером и создал больше угроз, но ответы динамовцев были не менее острыми. Подробное описание матча 8 октября важно, потому что с тех пор мало что изменилось, и сценарий следующей встречи, скорее всего, окажется примерно тем же.

На что ставить

«Динамо» — ЦСКА

Букмекеры считают шансы бело-голубых и красно-синих либо абсолютно равными, либо отдают небольшое предпочтение ЦСКА как команде, которая идет выше в таблице. Однако для ЦСКА именно с упомянутой ничьей с «Динамо» началась не самая светлая полоса: в последующих пяти встречах была одержана лишь одна победа, и заговорили даже о кризисе команды Владимира Федотова. Апофеозом стало домашнее поражение от клуба из Нижнего Новгорода в предыдущем туре. «Динамо» наоборот на этом отрезке выиграло все свои матчи, пока не столкнулось с негостеприимным «Ростовом», то есть оба соперника подошли к очной встрече после поражений.

Сказать, чья победа вероятнее, или можно ли уверенно ставить на еще одну ничью (на сайте или в приложении Olimpbet это можно сделать с коэффициентом 3.48), очень сложно. Давайте лучше обратимся к голам. И «Динамо», и ЦСКА обладают мощными линиями атаки и не очень надежны в обороне в этом сезоне, так что ставка «Обе забьют» — обязательная часть программы, но, вспомнив, что в первой встрече голов лишь по случайности не оказалось больше двух, добавим к этому ТБ2.5 и получим рабочий коэффициент 1.88.

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