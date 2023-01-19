«Краснодар» и БК Winline продолжают сотрудничество

«Краснодар» и титульный партнер клуба компания Winline подписали новое длительное спонсорское соглашение. Срок договора рассчитан до конца сезона 2026/27.

Партнерство стартовало летом 2020 года. Вместе с БК Winline «Краснодар» смог разнообразить развлекательную программу для болельщиков в дни домашних матчей клуба. Особенной традицией стал просмотр гостевых игр клуба в амфитеатре ставшего уже легендарным краснодарского парка.

В ноябре прошлого года болельщики стали свидетелями уникального, не имевшего в России аналогов светового шоу перед началом матча с «Зенитом».

БК Winline сохранит за собой центральное место на игровой форме «Краснодара» и разместит логотип на тренировочном комплекте команды. Болельщиков «горожан» ожидает множество приятных сюрпризов, которые предполагается реализовать в рамках партнерства.

Так, в ближайшее время будет представлено новое клубное мобильное приложение, которое было разработано при непосредственном участии компании Winline. Также запланировано открытие на стадионе фирменного ресторана Winline. Кроме того, компания намерена продолжить совершенствовать программу просмотров гостевых матчей «Краснодара» в амфитеатре, чтобы сделать их любимым видом семейного досуга для жителей и гостей города.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=824fe8d3c042f515&partner_ext=173&place_id=222&oid=-26991659&hd=2&autoplay=1&id=456243606" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.