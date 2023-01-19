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13:00 (мск)

«Краснодар» и БК Winline продолжают сотрудничество

Букмекерская компания и футбольный клуб подписали новый партнерский договор.

КраснодарПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

«Краснодар» и титульный партнер клуба компания Winline подписали новое длительное спонсорское соглашение. Срок договора рассчитан до конца сезона 2026/27.

Партнерство стартовало летом 2020 года. Вместе с БК Winline «Краснодар» смог разнообразить развлекательную программу для болельщиков в дни домашних матчей клуба. Особенной традицией стал просмотр гостевых игр клуба в амфитеатре ставшего уже легендарным краснодарского парка.

В ноябре прошлого года болельщики стали свидетелями уникального, не имевшего в России аналогов светового шоу перед началом матча с «Зенитом».

БК Winline сохранит за собой центральное место на игровой форме «Краснодара» и разместит логотип на тренировочном комплекте команды. Болельщиков «горожан» ожидает множество приятных сюрпризов, которые предполагается реализовать в рамках партнерства.

Так, в ближайшее время будет представлено новое клубное мобильное приложение, которое было разработано при непосредственном участии компании Winline. Также запланировано открытие на стадионе фирменного ресторана Winline. Кроме того, компания намерена продолжить совершенствовать программу просмотров гостевых матчей «Краснодара» в амфитеатре, чтобы сделать их любимым видом семейного досуга для жителей и гостей города.

Во время загрузки произошла ошибка.

— Спустя 2,5 года можно сказать уверенно, что «Краснодар» и Winline вышли на новый уровень взаимодействия, обеспечив друг друга доверительным и взаимовыгодным сотрудничеством. От него выигрывают все, в том числе болельщики. Клубу такое партнёрство позволяет развиваться быстрее, и это весомая причина надеяться на дальнейшую плодотворную работу! — прокомментировал продление соглашения с БК Winline генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг.

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