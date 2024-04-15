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01:09 (мск), источник: Чемпионат.com

«Крылья Советов» — в двух очках от топ-3! В матче с «Рубином» использовали ошибку вратаря

Дюпин неудачно сыграл в эпизоде с первым голом. А когда забивался второй, его и вовсе не было в воротах.

Крылья Советов
РубинПремьер-лига: таблица и календарь
Крылья Советов — Рубин — 2:0, видео, голы, обзор матча, статистика, 14 апреля 2024 года, РПЛ, таблица чемпионата России | Источник: Соцсети

«Крылья Советов» победили дома «Рубин», обошли «Спартак» и поднялись на шестое место. До топ-3 — два очка.

«Крылья Советов» продолжают играть без своего лучшего бомбардира Гарре. Аргентинского вингера долго готовят к возвращению на поле, но никак не подготовят. В матче с «Рубином» Игорь Осинькин рассчитывал на Бенхамина, а тот получил очередную травму на предыгровой тренировке и опять не попал в заявку.

Впрочем, и без Гарре у самарцев хватает быстрых и резких игроков в группе атаки. Защитники «Рубина» почувствовали это на себе, особенно после того, как казанцы пропустили быстрый гол и вынуждены были раскрываться. Правда, первый момент создала всё же команда Рашида Рахимова: опорники «Крыльев Советов» не помешали Иву свободно выстрелить с 25−30 метров. «Рубин» заработал угловой, а стандарты в исполнении казанцев всегда опасны.

Однако спустя минуту тот же Иву сфолил недалеко от собственной штрафной, и «Крылья Советов» свой стандарт реализовали даже лучше, чем соперник. У Горшкова получился хороший удар с отскоком от земли, тем не менее это вратарский гол. Дюпин напрасно сделал шаг влево при ударе, поэтому и не дотянулся до мяча. Если бы не гадал, то наверняка совершил бы сейв.

Затем «Рубин» в первом тайме ловил контрвыпады самарцев на скорости. На «горчичник» присели пять человек: помимо опорного хавбека Иву, это центральный защитник Вуячич, латераль Кабутов, инсайды Вада с Ранджеловичем. Тот же Горшков мог оформить дубль со штрафных, но не попал в цель, а Евгеньев чуть-чуть не дотянулся до мяча, чтобы подправить его в сетку. Очень много было стыков, мелких повреждений, лишних эмоций. А вот статистика по ударам в створ к перерыву выглядела довольно скромно — обе команды попали только по разу.

У «Рубина» всё-таки случилось удаление ещё до начала второго тайма, но матч завершился досрочно не для кого-то из игроков гостей. В перерыве красную заработал Рахимов. Первая версия — споры с судьёй, однако впоследствии «Матч ТВ» сообщил, что тренер «Рубина» предлагал подраться коллеге из «Крыльев». Так или иначе Рахимов отправился смотреть футбол наверх, к болельщикам. По всей видимости, это был единственный зритель на трибунах без билета.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Крылья Советов» отдали команде Рахимова мяч и территорию, сделав ставку на быстрые ответные атаки. Такой футбол самарцы очень любят, а казанцы — не любят. Позиционное наступление не сильнейшее качество современного «Рубина». Вада пытался заработать пенальти, но явно симулировал: фола Горшкова не было. Вообще аргентинец в нескольких эпизодах наиграл на вторую жёлтую карточку: за толчок соперника, за нырок, за требование от судьи обратиться к VAR. Судья Галимов каждый раз прощал его.

На последние 20 минут «Крылья Советов», чтобы удержать счёт, перешли на схему с тремя центральными защитниками. На поле вышел Гапонов, а Рассказов при владении поднимался высоко либо вообще смещался в центр. Получил травму герой матча Горшков — его заменил зимний новичок Печенин. Команда Осинькина хорошо держалась. Ещё один спорный момент в штрафной самарцев произошёл, когда мяч попал в руку Евгеньеву, но и это не тянуло на 11-метровый. Рука находилась в естественном положении.

«Рубин» пытался устроить навал в концовке, однако хозяева выигрывали всё в своей штрафной. У казанцев 0 точных кроссов из 15 и 0 ударов в створ во второй половине. Ничего не получалось, даже фирменные стандарты. Последний шанс в компенсированное время упустил, пробив в стенку со штрафного, Кабутов. А на 90+6-й минуте «КС» улетели в контрвыпад после стандарта казанцев, и Хубулов забил в пустые ворота.

Дюпин задержался в штрафной соперника — и не вернулся.

Анатолий Романов

Крылья Советов
2:0
Первый тайм: 1:0
Рубин
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