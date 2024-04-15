Текущие события
Футбол. Зарубежный
14.04
Реал Сосьедад
Альмерия
22
Футбол. Зарубежный
14.04
Лион
Брест
43
Футбол. Зарубежный
14.04
Интер
Кальяри
22
Футбол. Зарубежный
14.04
Атлетик
Вильярреал
11
Футбол. Первая лига
14.04
Родина
Ленинградец
20
Футбол. Премьер-лига
14.04
Крылья Советов
Рубин
20
Футбол. Зарубежный
14.04
Удинезе
Рома
11
Футбол. Первая лига
14.04
Кубань
КАМАЗ
12
Футбол. Зарубежный
14.04
Арсенал
Астон Вилла
02
Футбол. Зарубежный
14.04
Байер
Вердер
50
Футбол. Зарубежный
14.04
Гранада
Алавес
20
Футбол. Первая лига
14.04
Арсенал
СКА-Хабаровск
10
Футбол. Премьер-лига
14.04
Факел
Ростов
01
Футбол. Зарубежный
14.04
Дармштадт
Фрайбург
01
Футбол. Зарубежный
14.04
Ливерпуль
Кристал Пэлас
01
Футбол. Зарубежный
14.04
Вест Хэм
Фулхэм
02
Футбол. Зарубежный
14.04
Клермон Фут
Монпелье
11
Футбол. Зарубежный
14.04
Сассуоло
Милан
33
Футбол. Зарубежный
14.04
Лас-Пальмас
Севилья
02
Футбол. Премьер-лига
14.04
Урал
Динамо
21
Футбол. Зарубежный
14.04
Гавр
Нант
01
Футбол. Зарубежный
14.04
Наполи
Фрозиноне
22
Футбол. Первая лига
14.04
Сокол
Торпедо
02
Футбол. Премьер-лига
14.04
Оренбург
Пари Нижний Новгород
31
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
14.04
Крылья Советов
Рубин
20
14.04
Факел
Ростов
01
14.04
Урал
Динамо
21
14.04
Оренбург
Пари Нижний Новгород
31
13.04
Локомотив
ЦСКА
33
13.04
Краснодар
Зенит
12
13.04
Ахмат
Балтика
17
13.04
Сочи
Спартак
10
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
01:44 (мск), источник: ТАСС

Абаскаль ушел, ассистент остался. Слишкович будет готовить «Спартак» к матчу с «Зенитом»

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Руководство московского футбольного клуба «Спартак» уволило испанца Гильермо Абаскаля с поста главного тренера. Команду к ближайшему матчу — ответной игре ½ финала плей-офф «пути Российской премьер-лиги (РПЛ)» Фонбет — Кубка России против петербургского «Зенита» — будет готовить его ассистент босниец Владимир Слишкович.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

Слишкович уже исполнял обязанности главного тренера «Спартака» — из-за дисквалификаций Абаскаля. В последний раз испанского тренера дисквалифицировали на два матча РПЛ, без него «Спартак» обыграл дома самарские «Крылья Советов» (3:0) и на выезде сыграл вничью с «Зенитом» (0:0). Показалось, что без главного тренера на бровке футболисты играют лучше, самого Абаскаля вопрос на эту тему взбесил на пресс-конференции после матча с воронежским «Факелом» (0:2). «Вы можете спросить у вашей жены, счастлива ли она больше без вас», — ответил тогда Абаскаль.

Слишкович не особо был заметен во время пребывания в «Спартаке». 9 декабря после матча с «Крыльями Советов» ему задали вопрос, как он оценивает возможность возглавить «Спартак». Слишкович тогда ушел от ответа. «Я понимаю вопрос, но сегодня он не совсем корректен, так как я работаю в штабе Гильермо Абаскаля, стараюсь относиться с максимальной серьезностью и профессионализмом к тому, что я делаю, — сказал Слишкович. — У нас хороший коллектив, сплоченная группа, я очень рад этому факту. Как сложится моя личная карьера через 3−4 года и так далее, я не знаю. Но сейчас, повторюсь, я рад быть частью тренерского штаба Гильермо Абаскаля».

В воскресенье «Спорт-экспресс» со ссылкой на источники сообщил, что между Абаскалем и Слишковичем часто возникали конфликты. По информации газеты, Слишкович был не согласен с испанцем и его решениями, связанными с игрой команды. Теперь у Слишковича появился настоящий шанс проявить себя. Боснийцу 41 год, до этого он был главным тренером только один раз — с 2013 по 2016 год специалист возглавлял китайский «Хунань». Также он был ассистентом тренера в юниорской сборной Боснии и Герцеговины (игроки до 16 лет), китайского «Циндао», «Аль-Ансара» из Саудовской Аравии, работал в молодежной команде «Зриньски».

Восхождение Абаскаля

Абаскаль пришел в «Спартак» более чем спонтанно — летом 2022 года клуб после победы в Кубке России неожиданно покинул итальянец Паоло Ваноли. Тогдашний спортивный директор «Спартака» итальянец Лука Каттани выбрал кандидатуру никому незнакомого Абаскаля и взял на себя ответственность за это, объявив о готовности уйти при провале специалиста, однако сам покинул клуб в июле 2022 года. Его сменил британец Пол Эшуорт. 10 июня 2022 года «Спартак» сообщил о назначении 33-летнего Абаскаля на пост главного тренера команды, он стал третьим в списке самых молодых тренеров РПЛ и самым молодым наставником красно-белых.

Последним клубом Абаскаля на тот момент был швейцарский «Базель», с которым он занял второе место в чемпионате. Он начал карьеру тренера в юношеской команде испанской «Севильи», с 2014 по 2016 год работал в тренерском штабе основной команды под руководством Унаи Эмери, работавшего в «Спартаке» в 2012 году. В качестве главного тренера Абаскаль также работал в швейцарских «Кьяссо», «Лугано», итальянском «Асколи» и греческом «Волосе».

Футбол

Кубок России 2023/2024
Путь РПЛ. Плей-офф, 16.04.2024, 19:30

Зенит-Спартак-

Первым испытанием для Абаскаля сразу стал матч за Суперкубок России против «Зенита» на «Газпром-Арене», красно-белые уступили в той игре со счетом 0:4, но никто и не думал обвинять тренера в поражении, который на тот момент был с командой только около месяца. Поражение от принципиального соперника никак не сказалось на «Спартаке» и Абаскале, наоборот, стало положительным толчком для команды. В РПЛ московская команда стартовала довольно уверенно, начала проявляться обещанная Абаскалем атакующая игра, в Кубке России красно-белые дома обыграли «Зенит» со счетом 3:0, а на выезде сыграли вничью (0:0), из-за чего петербургская команда отправилась в «путь регионов» Кубка России. Футболисты тепло отзывались о тренере, капитан команды Георгий Джикия отмечал, что Абаскаль заставил всех игроков поверить в себя, болельщики были довольны игрой и результатами, уже перестали ходить разговоры об Абаскале как тренере-новичке.

В феврале 2023 года «Спартак» продлил контракт с Абаскалем до лета 2025 года. После этого команду будто подменили. «Спартак» шел вторым в турнирной таблице РПЛ, но упустил преимущество и подарили ЦСКА серебряные медали сезона-2022/23, завершили чемпионат на третьем месте. В Кубке России того сезона «Спартак» в ¼ финала плей-офф «пути РПЛ» прошел столичный «Локомотив», но уступил екатеринбургскому «Уралу» на следующей стадии, после чего на выезде проиграл тольяттинскому «Акрону» и завершил выступление в турнире.

Несмотря на это, в «Спартаке» все-таки были рады бронзовым медалям чемпионата России. Но после такого результата требования стали завышенными. К соответствующим задачам пришли и приобретения. Абаскаль в свое распоряжение получил полузащитников Тео Бонгонду и Хесуса Медину, а также защитников Олега Рябчука и Срджана Бабича.

Конфликт с Джикией

В мае Абаскаль стал отцом и назвал сына Гильермо-Николаем. Он отметил, что глубоко изучал значение имени. Абаскаль считал правильным назвать сына именно так, работая в России. Он отметил, что Николай — имя почитаемого в России основателя «Спартака» Николая Старостина. Абаскаль проникся и к российской культуре, и к хоккею, посетив несколько матчей хоккейного «Спартака».

«Спартак» начал сезон-2023/24 с рекорда — пять побед на старте сезона. Красно-белые обыграли «Оренбург» (3:2), калининградскую «Балтику» (2:1) и казанский «Рубин» (4:1) в РПЛ, а также оказались сильнее «Краснодара» (2:1) и «Пари Нижний Новгород» (5:4) в Кубке России. Казалось, что все невзгоды позади, рекорд по победам на старте мало кого мог расстроить. После этого команда выдала серию из четырех матчей без побед в РПЛ (три поражения и одна ничья), начались разговоры о доверии к Абаскалю, генеральный директор «Спартака» Олег Малышев заверил, что у руководства нет вопросов к специалисту.

Игра перестала быть яркой, результаты не были стабильными, кресло под Абаскалем пошатнулось. Место в стартовом составе потерял капитан Джикия. Позднее тренер объяснял это тем, что не может представить себе в центре защиты двух левоногих игроков, поэтому в состав ставил Бабича и Алексиса Дуарте, который на тот момент довольно часто ошибался. Джикия играл в основном в матчах Кубка России. «Спартак» завершил первую часть сезона с двоякими результатами — команда финишировала пятой в РПЛ, но вышла в плей-офф «пути РПЛ» Кубка России из группы, в которой также выступали «Краснодар» и «Динамо», с первого места. Однако игра не устраивала болельщиков, результатами было недовольно и руководство «Спартака».

Зимой появлялись сообщения, что Абаскаль может возглавить испанский «Кадис», однако этого не случилось, специалист продолжил готовить команду ко второй части сезона. В межсезонье агент Джикии Вадим Шпинев заявил, что пока Абаскаль в клубе, контракт с его клиентом не будет продлен (соглашение истекает в конце сезона). Джикия добавил, что не выходит на поле не по профессиональным причинам, а из-за личных проблем с тренером. Позднее он уладил эти разногласия с Абаскалем.

Вторую часть сезона «Спартаку» омрачило отсутствие лидера — нидерландского нападающего Квинси Промеса, который был задержан в ОАЭ по окончании сборов. Замену Промесу Абаскаль не нашел, из-за чего красно-белые не смогли забить в РПЛ в трех стартовых после паузы играх. Вместе с результативностью страдала и сама игра команды, в Кубке России «Спартак» смог победить «Оренбург» в ответном матче ¼ финала плей-офф «пути РПЛ» и пройти дальше, но в первом матче полуфинала дома уступил «Зениту» (1:2). СМИ активно начали писать о том, что Абаскаль в скором времени покинет «Спартак», но после поражения от «Зенита» Малышев вновь заявил о доверии к Абаскалю. Тем не менее болельщики уже были на пределе, многие призывали уволить главного тренера. 7 апреля «Спартак» в гостях обыграл «Динамо» (2:1) при довольно плохой игре, а уже 13 апреля уступил на выезде «Сочи» (0:1) в день 35-летия Абаскаля. «Спартак» не стал увольнять тренера в день рождения, а сделал это на следующий день.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Издевался над болельщиками»

Чемпион СССР в составе «Спартака» Александр Мостовой считает, что Абаскаль перестал работать в последнее время. «Полтора года назад я сказал: “Кто это, откуда и зачем это в “Спартаке”, как это возможно?” И в очередной раз был прав, — сказал Мостовой ТАСС. — Поэтому на протяжении этого времени все мучились и не понимали, как такие люди попадают в “Спартак”. Другое дело, что в последнее время он вообще отдыхал, если не издевался над нами. Какая разница, уволили сейчас или потом».

Чемпион России в составе «Спартака» Денис Глушаков считает, что клубу нужно подождать с выбором нового тренера. «Такое ощущение, что вся страна ждала, когда Абаскаля уберут, но они и выигрывали же вместе, все было замечательно и хорошо, когда проигрывали, то так, — сказал Глушаков ТАСС. — Я думаю, что здесь не надо все на тренера сваливать, виноваты как тренер, так и футболисты, это коллектив. Конечно, если нет результата, то нужно убирать главного тренера или тренерской штаб, это произошло сейчас. Наверное, была задача в виде чемпионства, но сейчас все видят, что “Спартак” не выиграет РПЛ, поэтому что-то нужно менять. Я думаю, что нужно выдержать паузу, не сразу ставить нового главного тренера. То есть планировать уже на следующий сезон, смотреть тренерский штаб и, наверное, лепить новую команду».

Первый вице-спикер Госдумы и болельщик «Спартака» Александр Жуков считает, что клубу нужно было сменить главного тренера после осенней части сезона. «Наконец-то, — ответил Жуков ТАСС на вопрос, как он встретил объявление об отставке Абаскаля. — Все к этому шло, но я считаю, что это должно было случиться раньше, по окончании осенней части сезона. Победа над “Динамо”, которая случилась неделю назад, ничего не значит. Играли-то плохо. Кто должен возглавить команду? Я всегда хотел бы, чтобы этот пост занял свой, спартаковский человек».

Во время загрузки произошла ошибка.

Шестикратный чемпион России в составе «Спартака» Валерий Кечинов считает, что Абаскаль ничего не дал клубу. «Молодой тренер, поработал до “Спартака” в “Базеле”, считали, что он перспективный. Как я вижу, он получил для себя опыт, но не дал “Спартаку” того, что позволило бы команде прибавить. Не было стабильной игры, которую ждали болельщики и руководство, отсюда и не было результата, который все ждали, поэтому решение абсолютно правильное. В прошлом году были моменты, когда “Спартак” очень ярко играл в атаке, что приносило удовольствие. Тогда и забивали много, и выигрывали крупно, но баланса Абаскаль не смог достичь», — сказал Кечинов ТАСС.

Ответный матч ½ финала плей-офф «пути РПЛ» Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет 17 апреля в Санкт-Петербурге. Первая встреча, которая прошла в Москве 3 апреля, завершилась победой гостей со счетом 2:1.

Читайте также от «ТАСС»
Ирина Винер: народ не простит спортсменов, которые поедут на Олимпиаду в нейтральном статусе
Елистратов: их не беспокоит отсутствие россиян, это нужно принять как данность
"Очень жаль для всех и нашего хоккея, что мы едва не потеряли его"
Бах: миром управляют политики, а не мы
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь