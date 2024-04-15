Абаскаль ушел, ассистент остался. Слишкович будет готовить «Спартак» к матчу с «Зенитом»

Слишкович уже исполнял обязанности главного тренера «Спартака» — из-за дисквалификаций Абаскаля. В последний раз испанского тренера дисквалифицировали на два матча РПЛ, без него «Спартак» обыграл дома самарские «Крылья Советов» (3:0) и на выезде сыграл вничью с «Зенитом» (0:0). Показалось, что без главного тренера на бровке футболисты играют лучше, самого Абаскаля вопрос на эту тему взбесил на пресс-конференции после матча с воронежским «Факелом» (0:2). «Вы можете спросить у вашей жены, счастлива ли она больше без вас», — ответил тогда Абаскаль.

Слишкович не особо был заметен во время пребывания в «Спартаке». 9 декабря после матча с «Крыльями Советов» ему задали вопрос, как он оценивает возможность возглавить «Спартак». Слишкович тогда ушел от ответа. «Я понимаю вопрос, но сегодня он не совсем корректен, так как я работаю в штабе Гильермо Абаскаля, стараюсь относиться с максимальной серьезностью и профессионализмом к тому, что я делаю, — сказал Слишкович. — У нас хороший коллектив, сплоченная группа, я очень рад этому факту. Как сложится моя личная карьера через 3−4 года и так далее, я не знаю. Но сейчас, повторюсь, я рад быть частью тренерского штаба Гильермо Абаскаля».

В воскресенье «Спорт-экспресс» со ссылкой на источники сообщил, что между Абаскалем и Слишковичем часто возникали конфликты. По информации газеты, Слишкович был не согласен с испанцем и его решениями, связанными с игрой команды. Теперь у Слишковича появился настоящий шанс проявить себя. Боснийцу 41 год, до этого он был главным тренером только один раз — с 2013 по 2016 год специалист возглавлял китайский «Хунань». Также он был ассистентом тренера в юниорской сборной Боснии и Герцеговины (игроки до 16 лет), китайского «Циндао», «Аль-Ансара» из Саудовской Аравии, работал в молодежной команде «Зриньски».

Восхождение Абаскаля

Абаскаль пришел в «Спартак» более чем спонтанно — летом 2022 года клуб после победы в Кубке России неожиданно покинул итальянец Паоло Ваноли. Тогдашний спортивный директор «Спартака» итальянец Лука Каттани выбрал кандидатуру никому незнакомого Абаскаля и взял на себя ответственность за это, объявив о готовности уйти при провале специалиста, однако сам покинул клуб в июле 2022 года. Его сменил британец Пол Эшуорт. 10 июня 2022 года «Спартак» сообщил о назначении 33-летнего Абаскаля на пост главного тренера команды, он стал третьим в списке самых молодых тренеров РПЛ и самым молодым наставником красно-белых.

Последним клубом Абаскаля на тот момент был швейцарский «Базель», с которым он занял второе место в чемпионате. Он начал карьеру тренера в юношеской команде испанской «Севильи», с 2014 по 2016 год работал в тренерском штабе основной команды под руководством Унаи Эмери, работавшего в «Спартаке» в 2012 году. В качестве главного тренера Абаскаль также работал в швейцарских «Кьяссо», «Лугано», итальянском «Асколи» и греческом «Волосе».

Футбол Кубок России 2023/2024 Путь РПЛ. Плей-офф, 16.04.2024, 19:30 Зенит - Спартак -

Первым испытанием для Абаскаля сразу стал матч за Суперкубок России против «Зенита» на «Газпром-Арене», красно-белые уступили в той игре со счетом 0:4, но никто и не думал обвинять тренера в поражении, который на тот момент был с командой только около месяца. Поражение от принципиального соперника никак не сказалось на «Спартаке» и Абаскале, наоборот, стало положительным толчком для команды. В РПЛ московская команда стартовала довольно уверенно, начала проявляться обещанная Абаскалем атакующая игра, в Кубке России красно-белые дома обыграли «Зенит» со счетом 3:0, а на выезде сыграли вничью (0:0), из-за чего петербургская команда отправилась в «путь регионов» Кубка России. Футболисты тепло отзывались о тренере, капитан команды Георгий Джикия отмечал, что Абаскаль заставил всех игроков поверить в себя, болельщики были довольны игрой и результатами, уже перестали ходить разговоры об Абаскале как тренере-новичке.

В феврале 2023 года «Спартак» продлил контракт с Абаскалем до лета 2025 года. После этого команду будто подменили. «Спартак» шел вторым в турнирной таблице РПЛ, но упустил преимущество и подарили ЦСКА серебряные медали сезона-2022/23, завершили чемпионат на третьем месте. В Кубке России того сезона «Спартак» в ¼ финала плей-офф «пути РПЛ» прошел столичный «Локомотив», но уступил екатеринбургскому «Уралу» на следующей стадии, после чего на выезде проиграл тольяттинскому «Акрону» и завершил выступление в турнире.

Несмотря на это, в «Спартаке» все-таки были рады бронзовым медалям чемпионата России. Но после такого результата требования стали завышенными. К соответствующим задачам пришли и приобретения. Абаскаль в свое распоряжение получил полузащитников Тео Бонгонду и Хесуса Медину, а также защитников Олега Рябчука и Срджана Бабича.

Конфликт с Джикией

В мае Абаскаль стал отцом и назвал сына Гильермо-Николаем. Он отметил, что глубоко изучал значение имени. Абаскаль считал правильным назвать сына именно так, работая в России. Он отметил, что Николай — имя почитаемого в России основателя «Спартака» Николая Старостина. Абаскаль проникся и к российской культуре, и к хоккею, посетив несколько матчей хоккейного «Спартака».

«Спартак» начал сезон-2023/24 с рекорда — пять побед на старте сезона. Красно-белые обыграли «Оренбург» (3:2), калининградскую «Балтику» (2:1) и казанский «Рубин» (4:1) в РПЛ, а также оказались сильнее «Краснодара» (2:1) и «Пари Нижний Новгород» (5:4) в Кубке России. Казалось, что все невзгоды позади, рекорд по победам на старте мало кого мог расстроить. После этого команда выдала серию из четырех матчей без побед в РПЛ (три поражения и одна ничья), начались разговоры о доверии к Абаскалю, генеральный директор «Спартака» Олег Малышев заверил, что у руководства нет вопросов к специалисту.

Игра перестала быть яркой, результаты не были стабильными, кресло под Абаскалем пошатнулось. Место в стартовом составе потерял капитан Джикия. Позднее тренер объяснял это тем, что не может представить себе в центре защиты двух левоногих игроков, поэтому в состав ставил Бабича и Алексиса Дуарте, который на тот момент довольно часто ошибался. Джикия играл в основном в матчах Кубка России. «Спартак» завершил первую часть сезона с двоякими результатами — команда финишировала пятой в РПЛ, но вышла в плей-офф «пути РПЛ» Кубка России из группы, в которой также выступали «Краснодар» и «Динамо», с первого места. Однако игра не устраивала болельщиков, результатами было недовольно и руководство «Спартака».

Зимой появлялись сообщения, что Абаскаль может возглавить испанский «Кадис», однако этого не случилось, специалист продолжил готовить команду ко второй части сезона. В межсезонье агент Джикии Вадим Шпинев заявил, что пока Абаскаль в клубе, контракт с его клиентом не будет продлен (соглашение истекает в конце сезона). Джикия добавил, что не выходит на поле не по профессиональным причинам, а из-за личных проблем с тренером. Позднее он уладил эти разногласия с Абаскалем.

Вторую часть сезона «Спартаку» омрачило отсутствие лидера — нидерландского нападающего Квинси Промеса, который был задержан в ОАЭ по окончании сборов. Замену Промесу Абаскаль не нашел, из-за чего красно-белые не смогли забить в РПЛ в трех стартовых после паузы играх. Вместе с результативностью страдала и сама игра команды, в Кубке России «Спартак» смог победить «Оренбург» в ответном матче ¼ финала плей-офф «пути РПЛ» и пройти дальше, но в первом матче полуфинала дома уступил «Зениту» (1:2). СМИ активно начали писать о том, что Абаскаль в скором времени покинет «Спартак», но после поражения от «Зенита» Малышев вновь заявил о доверии к Абаскалю. Тем не менее болельщики уже были на пределе, многие призывали уволить главного тренера. 7 апреля «Спартак» в гостях обыграл «Динамо» (2:1) при довольно плохой игре, а уже 13 апреля уступил на выезде «Сочи» (0:1) в день 35-летия Абаскаля. «Спартак» не стал увольнять тренера в день рождения, а сделал это на следующий день.

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«Издевался над болельщиками»

Чемпион СССР в составе «Спартака» Александр Мостовой считает, что Абаскаль перестал работать в последнее время. «Полтора года назад я сказал: “Кто это, откуда и зачем это в “Спартаке”, как это возможно?” И в очередной раз был прав, — сказал Мостовой ТАСС. — Поэтому на протяжении этого времени все мучились и не понимали, как такие люди попадают в “Спартак”. Другое дело, что в последнее время он вообще отдыхал, если не издевался над нами. Какая разница, уволили сейчас или потом».

Чемпион России в составе «Спартака» Денис Глушаков считает, что клубу нужно подождать с выбором нового тренера. «Такое ощущение, что вся страна ждала, когда Абаскаля уберут, но они и выигрывали же вместе, все было замечательно и хорошо, когда проигрывали, то так, — сказал Глушаков ТАСС. — Я думаю, что здесь не надо все на тренера сваливать, виноваты как тренер, так и футболисты, это коллектив. Конечно, если нет результата, то нужно убирать главного тренера или тренерской штаб, это произошло сейчас. Наверное, была задача в виде чемпионства, но сейчас все видят, что “Спартак” не выиграет РПЛ, поэтому что-то нужно менять. Я думаю, что нужно выдержать паузу, не сразу ставить нового главного тренера. То есть планировать уже на следующий сезон, смотреть тренерский штаб и, наверное, лепить новую команду».

Первый вице-спикер Госдумы и болельщик «Спартака» Александр Жуков считает, что клубу нужно было сменить главного тренера после осенней части сезона. «Наконец-то, — ответил Жуков ТАСС на вопрос, как он встретил объявление об отставке Абаскаля. — Все к этому шло, но я считаю, что это должно было случиться раньше, по окончании осенней части сезона. Победа над “Динамо”, которая случилась неделю назад, ничего не значит. Играли-то плохо. Кто должен возглавить команду? Я всегда хотел бы, чтобы этот пост занял свой, спартаковский человек».

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Шестикратный чемпион России в составе «Спартака» Валерий Кечинов считает, что Абаскаль ничего не дал клубу. «Молодой тренер, поработал до “Спартака” в “Базеле”, считали, что он перспективный. Как я вижу, он получил для себя опыт, но не дал “Спартаку” того, что позволило бы команде прибавить. Не было стабильной игры, которую ждали болельщики и руководство, отсюда и не было результата, который все ждали, поэтому решение абсолютно правильное. В прошлом году были моменты, когда “Спартак” очень ярко играл в атаке, что приносило удовольствие. Тогда и забивали много, и выигрывали крупно, но баланса Абаскаль не смог достичь», — сказал Кечинов ТАСС.