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17:27 (мск), источник: Lenta.Ru

Аленичев высказался о возможном возвращении в «Спартак»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался о возможном возвращении в команду. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Спартак
Источник: Чемпионат.com

Специалист допустил такое развитие событий. «Почему нет? Все в жизни бывает. Посмотрите, сколько раз Юрий Семин приходил в “Локомотив”, поэтому все может быть», — заявил Аленичев.

14 апреля Гильермо Абаскаль был уволен с поста главного тренера «Спартака». Обязанности наставника команды исполняет Владимир Слишкович.

Аленичев возглавлял «Спартак» с июня 2015 года по август 2016-го. После его ухода красно-белые впервые за 16 лет стали чемпионами России. 51-летний специалист не работает с 2019 года, его последней командой был красноярский «Енисей».

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