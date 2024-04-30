Текущие события
Футбол. Первая лига
15:00
Родина
Тюмень
11
Футбол. Еврокубки
22:00
Бавария
Реал
Футбол. Премьер-лига
29.04
Сочи
Факел
00
Футбол. Премьер-лига
29.04
Ростов
Оренбург
21
Футбол. Зарубежный
29.04
Дженоа
Кальяри
30
Футбол. Зарубежный
29.04
Барселона
Валенсия
42
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
29.04
Ростов
Оренбург
21
29.04
Сочи
Факел
00
29.04
Рубин
Урал
11
29.04
Крылья Советов
Краснодар
00
28.04
Балтика
ЦСКА
31
28.04
Динамо
Зенит
10
28.04
Спартак
Локомотив
32
28.04
Ахмат
Пари Нижний Новгород
51
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
17:29 (мск), источник: Sport24

Я сказал: «Выходите, кто живой, и играйте». Президент «Сочи» Борис Ротенберг — о скандальном матче в Грозном

Президент «Сочи» Борис Ротенберг в интервью «СЭ “заявил, что у него нет претензий к “Ахмату” из-за ситуации с отравлением игроков команды в преддверии матча в Грозном.

Ахмат
СочиПремьер-лига: таблица и календарь
Я сказал: «Выходите, кто живой, и играйте». Президент «Сочи» Борис Ротенберг — о скандальном матче в Грозном | Источник: Sport24

Перед перенесенным матчем 21-го тура РПЛ против «Ахмата» главный тренер «Сочи» Роберт Морено сообщил о том, что 14 футболистов его команды отравились. Игра состоялась и завершилась победой хозяев поля со счетом 1:0. Руководство «Сочи» обращалось в РФС для переноса матча, но получило отказ.

— Инцидент уже прошел. Нет претензий ни к самому клубу, ни к его руководству. Наши ребята находились в гостинице. Руководство «Ахмата» или сам клуб никак не могли повлиять на эту историю. Письмо было написано. Если бы лига, которая вообще никак не отреагировала, отреагировала вовремя, мы могли бы перенести матч. Потому что руководство «Ахмата» было готово на это. У нас нормальные, дружеские отношения с клубом и с их руководством. Если бы лига отреагировала, мы бы перенесли игру на резервный день.

— Президент РПЛ Александр Алаев сказал, что решение о переносе матча в таких ситуациях не только за ним, но и за главой РФС Александром Дюковым.

— Письмо в РФС было. Они ждали представления лиги и того, как она это видит. Но дело уже прошло. Чтобы не доводить этот инцидент до скандала, я сказал ребятам: «Выходите играть». И взял ответственность на себя.

— Алаев также заявил, что ситуацию форс-мажором не считает.

— Я считаю, что это именно форс-мажор. Но уже не о чем говорить. У меня нет претензий. Что было, то было.

— Вы виделись на заседании исполкома РФС с генеральным директором «Ахмата» Ахмедом Айдамировым. Обсудили случившееся?

— Никто не задавал вопросов. Я просто спросил у Алаева, почему не было представления от лиги. Он ничего толком не ответил. Говорит, что позвонил Рубашко (генеральный директор «Сочи». — прим. Sport24). Они общались, но о чем, я так и не понял. Оставалось мало времени, и нам засчитали бы техническое поражение. Я сказал: «Выходите, кто живой, и играйте». Это было сделано, чтобы не было никакого скандала. Это не в моих правилах. Спорт есть спорт. Все должны это понимать. С «Ахматом» у нас дружеские отношения. Они всегда пошли бы навстречу.

— Вы выдвигали на заседании исполкома требование о том, чтобы у лиги было больше прав?

— В РФС мне сказали, что это право у лиги есть. Потому я и просил Рубашко с Алаевым переговорить, чтобы информация шла от него. Так мне сказали в РФС. Но сейчас надо смотреть в будущее, чтобы не страдали спортсмены.

— В «Ахмате» заявили о готовности провести расследование. Вы в нем нуждаетесь?

— После драки кулаками не машут.

Ахмат
1:0
Первый тайм: 1:0
Сочи
Читайте также от «Sport24»
Что делать жене, если она увидела у мужа вкладку с видео для взрослых? Посоветовала экс-участница «Дома-2» Кобелева
«Встречаться с парнем без денег я больше никогда не буду». Переехавшая в Европу россиянка Анна Линникова
Жена тренера сборной России Карпина призналась, что другие мужчины даже после брака писали ей для встреч
«Жестоко такое с утра мужикам показывать». Видео, после которого русскую спортсменку атаковали «пацаны в директе»
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь