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11:48 (мск), источник: ТАСС

«Пари НН» назначил серба Сашу Илича главным тренером команды

Контракт рассчитан до конца следующего сезона.

Пари Нижний НовгородПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: официальный сайт «Пари НН»

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 мая. /ТАСС/. Серб Саша Илич стал новым главным тренером футбольного клуба «Пари Нижний Новгород». Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

«Илич приходит со своей тренерской командой, — сказал на пресс-конференции генеральный директор “Пари НН” Давид Мелик-Гусейнов. — Контракт рассчитан до конца следующего сезона».

28 апреля совет директоров «Пари НН» принял отставку главного тренера Сергея Юрана, который работал в клубе с апреля 2023 года. Исполняющим обязанности был назначен Антон Хазов. 5 мая «Пари НН» дома сыграет против московского «Спартака» в матче 27-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Команда подходит к игре с серией из шести поражений.

Иличу 46 лет, его последним клубом был греческий «Атромитос», который он покинул для работы в «Пари НН». Также он возглавлял болгарский ЦСКА из Софии, сербский клуб «Чукарички», руководил юношескими сборными Сербии (до 16 и 18 лет). Как игрок он выступал за сербский «Партизан», с которым дважды стал чемпионом страны, испанскую «Сельту», турецкий «Галатасарай», австрийский «Зальцбург» и греческую «Ларису».

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