«Динамо» обыграло «Сочи» и возглавило турнирную таблицу чемпионата России по футболу

В составе победителей голы забили Константин Тюкавин (53-я минута), Бителло (85) и Муми Нгамалё (90+5). У «Сочи» отличились Сауль Гуарирапа (83) и Игнасио Сааведра (90).

«Динамо» благодаря победе поднялось на первое место в турнирной таблице РПЛ. Бело-голубые набрали 50 очков, столько же у петербургского «Зенита» и «Краснодара», однако «Динамо» опережает их благодаря результатам личных встреч. «Зенит» при этом имеет матч в запасе, игру 27-го тура петербуржцы проведут 6 мая, команда на выезде встретится с воронежским «Факелом».

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-41922026&hd=2&id=456247250&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Сочи» занимает последнее, 16-е место, команда набрала 20 очков. От зоны переходных матчей сочинцы отстают на 6 очков, от 12-й строчки, которая позволит напрямую сохранить место в РПЛ, — на 8.