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18:49 (мск), источник: ТАСС

«Динамо» обыграло «Сочи» и возглавило турнирную таблицу чемпионата России по футболу

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Футболисты московского «Динамо» дома со счетом 3:2 обыграли «Сочи» в матче 27-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на «ВТБ-Арене» в Москве.

Динамо
СочиПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

В составе победителей голы забили Константин Тюкавин (53-я минута), Бителло (85) и Муми Нгамалё (90+5). У «Сочи» отличились Сауль Гуарирапа (83) и Игнасио Сааведра (90).

«Динамо» благодаря победе поднялось на первое место в турнирной таблице РПЛ. Бело-голубые набрали 50 очков, столько же у петербургского «Зенита» и «Краснодара», однако «Динамо» опережает их благодаря результатам личных встреч. «Зенит» при этом имеет матч в запасе, игру 27-го тура петербуржцы проведут 6 мая, команда на выезде встретится с воронежским «Факелом».

Во время загрузки произошла ошибка.

«Сочи» занимает последнее, 16-е место, команда набрала 20 очков. От зоны переходных матчей сочинцы отстают на 6 очков, от 12-й строчки, которая позволит напрямую сохранить место в РПЛ, — на 8.

В следующем туре сочинцы 12 мая примут «Пари Нижний Новгород», «Динамо» днем ранее на выезде сыграет с калининградской «Балтикой».

Динамо
3:2
Первый тайм: 0:0
Сочи
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