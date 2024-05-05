«Динамо» обыграло «Сочи» и возглавило турнирную таблицу чемпионата России по футболу

В составе победителей голы забили Константин Тюкавин (53-я минута), Бителло (85) и Муми Нгамалё (90+5). У «Сочи» отличились Сауль Гуарирапа (83) и Игнасио Сааведра (90).
«Динамо» благодаря победе поднялось на первое место в турнирной таблице РПЛ. Бело-голубые набрали 50 очков, столько же у петербургского «Зенита» и «Краснодара», однако «Динамо» опережает их благодаря результатам личных встреч. «Зенит» при этом имеет матч в запасе, игру 27-го тура петербуржцы проведут 6 мая, команда на выезде встретится с воронежским «Факелом».
«Сочи» занимает последнее, 16-е место, команда набрала 20 очков. От зоны переходных матчей сочинцы отстают на 6 очков, от 12-й строчки, которая позволит напрямую сохранить место в РПЛ, — на 8.
В следующем туре сочинцы 12 мая примут «Пари Нижний Новгород», «Динамо» днем ранее на выезде сыграет с калининградской «Балтикой».