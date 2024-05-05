«Пари НН» сыграл вничью со «Спартаком» в первом матче под руководством Илича

«Пари НН» провел первый матч под руководством серба Саши Илича, о назначении которого на пост главного тренера клуб объявил 4 мая. 28 апреля совет директоров «Пари НН» принял отставку главного тренера Сергея Юрана, который работал в клубе с апреля 2023 года.

«Пари НН» прервал серию из шести поражений в РПЛ. До матча со «Спартаком» команда в последний раз набирала очки 9 марта, когда на выезде со счетом 1:0 обыграла казанский «Рубин».