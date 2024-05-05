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21:11 (мск), источник: ТАСС

«Пари НН» сыграл вничью со «Спартаком» в первом матче под руководством Илича

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 мая. /ТАСС/. «Пари Нижний Новгород» дома со счетом 0:0 сыграл вничью с московским «Спартаком» в матче 27-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ).

Пари Нижний Новгород
СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: ФК «ПАРИ НИЖНИЙ НОВГОРОД»

«Пари НН» провел первый матч под руководством серба Саши Илича, о назначении которого на пост главного тренера клуб объявил 4 мая. 28 апреля совет директоров «Пари НН» принял отставку главного тренера Сергея Юрана, который работал в клубе с апреля 2023 года.

«Пари НН» прервал серию из шести поражений в РПЛ. До матча со «Спартаком» команда в последний раз набирала очки 9 марта, когда на выезде со счетом 1:0 обыграла казанский «Рубин».

«Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, команда набрала 43 очка. «Пари НН» поднялся на 11-ю строчку, нижегородцы набрали 29 очков. В следующем туре «Спартак» 11 мая примет «Краснодар», «Пари НН» на следующий день на выезде сыграет с «Сочи».

Пари Нижний Новгород
0:0
Первый тайм: 0:0
Спартак
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