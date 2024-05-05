«Пари НН» сыграл вничью со «Спартаком» в первом матче под руководством Илича
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 мая. /ТАСС/. «Пари Нижний Новгород» дома со счетом 0:0 сыграл вничью с московским «Спартаком» в матче 27-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ).
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 мая. /ТАСС/. «Пари Нижний Новгород» дома со счетом 0:0 сыграл вничью с московским «Спартаком» в матче 27-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Пари НН» провел первый матч под руководством серба Саши Илича, о назначении которого на пост главного тренера клуб объявил 4 мая. 28 апреля совет директоров «Пари НН» принял отставку главного тренера Сергея Юрана, который работал в клубе с апреля 2023 года.
«Пари НН» прервал серию из шести поражений в РПЛ. До матча со «Спартаком» команда в последний раз набирала очки 9 марта, когда на выезде со счетом 1:0 обыграла казанский «Рубин».
«Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, команда набрала 43 очка. «Пари НН» поднялся на 11-ю строчку, нижегородцы набрали 29 очков. В следующем туре «Спартак» 11 мая примет «Краснодар», «Пари НН» на следующий день на выезде сыграет с «Сочи».