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11:18 (мск), источник: Lenta.Ru

В «Рубине» рассказали о реакции команды на шутку футболиста о денежной премии

Полузащитник «Рубина» Олег Иванов рассказал о реакции команды на шутку хавбека казанцев Руслана Безрукова, потребовавшего денежную премию у «Краснодара». Его слова приводят «Известия».

РубинПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: Пресс-служба ФК "Рубин"

«Подбадривала ли его команда? В команде мы ему закинули денег. Чтобы больше не просил», — отметил Иванов, добавив, что случившееся Безруков переживал в течение первых двух дней.

Ажиотаж вокруг слов одноклубника Иванов назвал абсурдом. «Кто-то среагировал так, что посчитал, будто это кого-то оскорбило. Наверное, отсюда такая реакция», — подчеркнул спортсмен.

24 апреля Безруков в шутку потребовал у «Краснодара» премию за победу над «Зенитом» в матче РПЛ. Глава РФС Александр Дюков счел высказывание недопустимым, а комитет по этике пообещал рассмотреть слова полузащитника.

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