«Закопаем его»: Карпин о наказании удаленного игрока «Ростова»

«Сейчас я скажу, что у него будет еще какое-то дополнительное наказание, что дальше? Закопаем его. И что теперь? Это вам интересно — будет ли дополнительное наказание? Самое интересное в этой игре для вас, видимо, было именно это. Подвел ли он команду? Да, подвел. Будет ли еще какое-то наказание? Он уже наказал сам себя», — заявил Карпин.