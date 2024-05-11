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18:32 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» обыграл «Краснодар» в матче чемпионата России по футболу

Красно-белые продлили беспроигрышную серию до семи матчей при исполняющем обязанности главного тренера Владимире Слишковиче.

Спартак
КраснодарПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: https://t.me/fckrasnodar

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Спартак» дома со счетом 1:0 обыграл «Краснодар» в матче 28-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на «Лукойл-Арене» в Москве.

В составе победителей гол забил Роман Зобнин (34-я минута).

Во время загрузки произошла ошибка.

Перед началом матча присутствующие на стадионе почтили минутой молчания память погибших в годы Великой Отечественной войны.

14 апреля «Спартак» отправил в отставку испанца Гильермо Абаскаля с поста главного тренера команды, исполняющим обязанности был назначен босниец Владимир Слишкович. Под руководством Слишковича «Спартак» продлил серию без поражений, которая достигла семи матчей (четыре победы, три ничьи).

«Спартак» благодаря победе поднялся на четвертое место, команда набрала 46 очков. «Краснодар» — второй с 50 очками. Лидером чемпионата является петербургский «Зенит» (51 очко), третье место занимает московское «Динамо» (50). «Зенит» и «Динамо» проведут свои матчи позднее в субботу: петербуржцы примут московский ЦСКА, «Динамо» на выезде сыграет с калининградской «Балтикой».

В следующем туре «Спартак» примет казанский «Рубин» 19 мая, «Краснодар» днем ранее в гостях встретится с «Сочи».

В другом матче игрового дня «Рубин» дома со счетом 3:1 обыграл «Ростов», который заканчивал матч вдевятером из-за двух удалений.

Спартак
1:0
Первый тайм: 1:0
Краснодар
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