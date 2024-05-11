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19:36 (мск), источник: ТАСС

Мусаев сравнил работу в «Краснодаре» с мясорубкой

По словам главного тренера, он не мог отказаться возвращаться в команду.

Спартак
КраснодарПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Мурад Мусаев назвал свое возвращение на пост главного тренера футбольного клуба «Краснодар» мясорубкой. Об этом он заявил журналистам.

Специалист работал в системе «Краснодара» с 2005 по 2021 год. С июня 2020 года по апрель 2021-го был главным тренером команды. Снова возглавил ее в марте 2024 года.

«Я не жалею, я не мог отказаться. Понимал, что иду в мясорубку, что пресса и некоторые болельщики клуба будут за прежнего тренера, что любой человек в этой ситуации столкнется с негативом при первой же неудаче. Я понимал, что “Краснодар” играл в другой футбол — организованно в обороне, с пятью защитниками, даже с такими командами, как “Факел”, “Рубин”. У меня не было времени все перестроить», — сказал Мусаев.

«Краснодар» в субботу в гостях уступил московскому «Спартаку» (0:1) в матче 28-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). «Краснодар» отстает на одно очко от лидера чемпионата «Зенита» и занимает второе место, опережая «Динамо» по дополнительным показателям. «Зенит» и «Динамо» еще не провели свои матчи в туре.

«Но мы стали играть, и даже сейчас у нас получаются яркие моменты. Но времени катастрофически мало, я на кон ставил свой имидж. Понимал, что это был тяжелый вызов, я его принял. Отдал все силы работе, результат не тот, который мы хотели, но я не ищу оправданий. Не могу поступить иначе, я бы пожалел, если бы этого не сделал — “Краснодар” мой клуб. Сейчас тяжело, но я ни разу не пожалел», — добавил он.

Спартак
1:0
Первый тайм: 1:0
Краснодар
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