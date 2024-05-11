Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:00
Атлетик
Осасуна
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Милан
Кальяри
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Балтика
Динамо
Футбол. Зарубежный
19:30
Ноттингем Форест
Челси
Футбол. Зарубежный
19:30
Гранада
Реал
Футбол. Зарубежный
19:30
Майнц
Боруссия Д
Футбол. Премьер-лига
19:00
Зенит
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
19:00
Наполи
Болонья
Футбол. Зарубежный
17:15
Вильярреал
Севилья
Футбол. Зарубежный
17:00
Борнмут
Брентфорд
Футбол. Зарубежный
17:00
Эвертон
Шеффилд Юнайтед
Футбол. Зарубежный
17:00
Ньюкасл Юнайтед
Брайтон
Футбол. Зарубежный
17:00
Тоттенхэм Хотспур
Бернли
Футбол. Зарубежный
17:00
Вест Хэм
Лутон Таун
Футбол. Зарубежный
17:00
Вулверхэмптон
Кристал Пэлас
Футбол. Первая лига
17:00
Арсенал
Нефтехимик
Футбол. Премьер-лига
16:30
Спартак
Краснодар
Футбол. Зарубежный
16:30
Боруссия М
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
16:30
Кельн
Унион Б
Футбол. Зарубежный
16:30
Фрайбург
Хайденхайм
Футбол. Зарубежный
16:30
РБ Лейпциг
Вердер
Футбол. Зарубежный
15:00
Мальорка
Лас-Пальмас
Футбол. Зарубежный
14:30
Фулхэм
Манчестер Сити
Футбол. Премьер-лига
14:00
Рубин
Ростов
Футбол. Первая лига
12.05
Енисей
Кубань
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
19:00
Зенит
ЦСКА
16:30
Спартак
Краснодар
14:00
Рубин
Ростов
10.05
Крылья Советов
Ахмат
6.05
ЦСКА
Рубин
6.05
Локомотив
Ростов
6.05
Факел
Зенит
6.05
Урал
Балтика
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
20:53 (мск), источник: Чемпионат.com

Тренер «Краснодара» Мусаев прокомментировал поражение от «Спартака»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев оценил игру команды в матче 28‑го тура РПЛ со «Спартаком».

Краснодар
СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
20
фотографий
20
фотографий
20
фотографий

Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 1:0 в пользу красно‑белых.

«Из трёх последних матчей мы ни в одном не заслуживали того результата, который получили. Конечно, главная проблема — реализация моментов. А в наши ворота забивают лёгкие мячи. Но это не оправдание. Значит, где‑то мы недорабатываем. Тяжело это всё, тяжёлый момент. Все болельщики, весь город надеялся, что мы можем побороться за титул. И сейчас шансы на это тают. Это очень больно. Но пока остались два матча, в которых нужно добиться максимума результата», — сказал Мусаев в эфире «Матч ТВ».

На 34-й минуте полузащитник хозяев Роман Зобнин забил единственный мяч в минувшей игре.

Напомним, после 28 туров чемпионата России «Спартак» набрал 46 очков и занимает четвёртое место. «Краснодар» после аналогичного количества матчей в РПЛ заработал 50 очков и располагается на второй строчке.

Спартак
1:0
Первый тайм: 1:0
Краснодар
Читайте также от «Чемпионат.com»
Тренер по борьбе из Дагестана избил ребенка из-за поражения
Кто отправится в Париж? Главные итоги чемпионата России по борьбе.
«Слова Баха — это уже трэш какой-то!» Черезов — о биатлоне и Олимпиаде
Провинциальная романтика, которая нам нужна. «Факел», останься в РПЛ!
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь