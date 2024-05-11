Тренер «Краснодара» Мусаев прокомментировал поражение от «Спартака»

«Из трёх последних матчей мы ни в одном не заслуживали того результата, который получили. Конечно, главная проблема — реализация моментов. А в наши ворота забивают лёгкие мячи. Но это не оправдание. Значит, где‑то мы недорабатываем. Тяжело это всё, тяжёлый момент. Все болельщики, весь город надеялся, что мы можем побороться за титул. И сейчас шансы на это тают. Это очень больно. Но пока остались два матча, в которых нужно добиться максимума результата», — сказал Мусаев в эфире «Матч ТВ».