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23:34 (мск), источник: ТАСС

Футболисты «Динамо» обыграли «Балтику» и возглавило турнирную таблицу РПЛ

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу московского клуба.

Балтика
ДинамоПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: https://t.me/fcdynamo

КАЛИНИНГРАД, 11 мая. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Динамо» в гостях со счетом 3:2 обыграл калининградскую «Балтику» в матче 28-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на «Ростех-Арене».

В составе победителей голы забили Константин Тюкавин (3-я минута), Роберто Фернандес (90+3) и Муми Нгамалё (90+8). У «Балтики» отличились Анхело Энрикес (32), Кирилл Капленко (68).

«Динамо» благодаря победе возглавило турнирную таблицу РПЛ. Бело-голубые набрали 53 очка и за два тура до конца чемпионата на два балла опережают идущий вторым петербургский «Зенит» и на три — «Краснодар», занимающий третью позицию. «Динамо» одержало пятую победу подряд в РПЛ.

«Балтика» идет на предпоследнем, 15-м месте с 26 очками. В следующем туре «Динамо» примет самарские «Крылья Советов» 18 мая, «Балтика» на следующий день на выезде сыграет с «Ростовом».

Балтика
2:3
Первый тайм: 1:1
Динамо
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