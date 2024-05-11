Футболисты «Динамо» обыграли «Балтику» и возглавило турнирную таблицу РПЛ

Источник: https://t.me/fcdynamo

КАЛИНИНГРАД, 11 мая. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Динамо» в гостях со счетом 3:2 обыграл калининградскую «Балтику» в матче 28-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на «Ростех-Арене».

В составе победителей голы забили Константин Тюкавин (3-я минута), Роберто Фернандес (90+3) и Муми Нгамалё (90+8). У «Балтики» отличились Анхело Энрикес (32), Кирилл Капленко (68).

«Динамо» благодаря победе возглавило турнирную таблицу РПЛ. Бело-голубые набрали 53 очка и за два тура до конца чемпионата на два балла опережают идущий вторым петербургский «Зенит» и на три — «Краснодар», занимающий третью позицию. «Динамо» одержало пятую победу подряд в РПЛ.