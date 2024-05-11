Футболисты «Динамо» обыграли «Балтику» и возглавило турнирную таблицу РПЛ
Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу московского клуба.
Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу московского клуба.
КАЛИНИНГРАД, 11 мая. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Динамо» в гостях со счетом 3:2 обыграл калининградскую «Балтику» в матче 28-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на «Ростех-Арене».
В составе победителей голы забили Константин Тюкавин (3-я минута), Роберто Фернандес (90+3) и Муми Нгамалё (90+8). У «Балтики» отличились Анхело Энрикес (32), Кирилл Капленко (68).
«Динамо» благодаря победе возглавило турнирную таблицу РПЛ. Бело-голубые набрали 53 очка и за два тура до конца чемпионата на два балла опережают идущий вторым петербургский «Зенит» и на три — «Краснодар», занимающий третью позицию. «Динамо» одержало пятую победу подряд в РПЛ.
«Балтика» идет на предпоследнем, 15-м месте с 26 очками. В следующем туре «Динамо» примет самарские «Крылья Советов» 18 мая, «Балтика» на следующий день на выезде сыграет с «Ростовом».