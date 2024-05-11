«Спартак» лишился шансов на чемпионство в РПЛ

«Динамо» возглавило таблицу РПЛ, набрав 53 очка, и стало недосягаемым для «Спартака» (46 очков), который идет на четвертой строчке. После победы «Динамо» шансы на завоевание титула в нынешнем сезоне остались у трех команд. Кроме «бело-голубых», это петербургский «Зенит» (51 очко) и «Краснодар» (50). Идущий пятым московский «Локомотив» (44 очка), у которого на один матч меньше, еще может догнать «Динамо» по очкам, но уступит «бело-голубым» по личным встречам.