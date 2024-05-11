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11 мая, источник: Спорт РИА Новости

«Спартак» лишился шансов на чемпионство в РПЛ

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Футболисты московского «Спартака» лишились математических шансов на завоевание чемпионского титула в нынешнем сезоне после победы столичного «Динамо» над калининградской «Балтикой» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
«Спартак» лишился шансов на чемпионство в РПЛ | Источник: Спорт РИА Новости

Встреча в Калининграде в субботу завершилась со счетом 3:2 в пользу «Динамо», ранее «красно-белые» в рамках тура победили дома «Краснодар» — 1:0.

«Динамо» возглавило таблицу РПЛ, набрав 53 очка, и стало недосягаемым для «Спартака» (46 очков), который идет на четвертой строчке. После победы «Динамо» шансы на завоевание титула в нынешнем сезоне остались у трех команд. Кроме «бело-голубых», это петербургский «Зенит» (51 очко) и «Краснодар» (50). Идущий пятым московский «Локомотив» (44 очка), у которого на один матч меньше, еще может догнать «Динамо» по очкам, но уступит «бело-голубым» по личным встречам.

«Спартак» — 10-кратный чемпион России, в последний раз «красно-белые» завоевывали чемпионский титул в 2017 году.

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