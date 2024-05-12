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22:27 (мск), источник: Чемпионат.com

Поражение от «Сочи» стало для «Пари НН» самым крупным в РПЛ

12 мая состоялся матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встречались «Сочи» и «Пари Нижний Новгород».

Сочи
Пари Нижний НовгородПремьер-лига: таблица и календарь
Поражение от «Сочи» стало для «Пари НН» самым крупным в РПЛ | Источник: Чемпионат.com

Игра проводилась на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра встречи выступил Евгений Кукуляк из Калуги. Матч начался в 19:00 мск. Игра завершилась со счётом 6:1 в пользу хозяев.

Это поражение от «Сочи» стало для «Пари НН» самым крупным в РПЛ. Отметим, что южан 27 голов в восьми последних матчах РПЛ.

После 28 туров чемпионата России «Сочи» набрал 23 очков и занимает последнее, 16-е место. «Пари НН» после аналогичного количества матчей в Российской Премьер-Лиге заработал 29 очков и располагается на 11-й строчке.

В нынешнем сезоне команды ранее встречались в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги. В том противостоянии «Пари НН» победил «Сочи» со счётом 1:0.

Сочи
6:1
Первый тайм: 2:0
Пари Нижний Новгород
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