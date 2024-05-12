Поражение от «Сочи» стало для «Пари НН» самым крупным в РПЛ | Источник: Чемпионат.com

Игра проводилась на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра встречи выступил Евгений Кукуляк из Калуги. Матч начался в 19:00 мск. Игра завершилась со счётом 6:1 в пользу хозяев.

Это поражение от «Сочи» стало для «Пари НН» самым крупным в РПЛ. Отметим, что южан 27 голов в восьми последних матчах РПЛ.

После 28 туров чемпионата России «Сочи» набрал 23 очков и занимает последнее, 16-е место. «Пари НН» после аналогичного количества матчей в Российской Премьер-Лиге заработал 29 очков и располагается на 11-й строчке.