Футболист «Сочи» Марсело оценил шансы команды на сохранение места в РПЛ
Клуб находится на последнем месте в турнирной таблице чемпионата России.
Клуб находится на последнем месте в турнирной таблице чемпионата России.
СОЧИ, 13 мая. /ТАСС/. Сохранение прописки в Мир — Российской премьер-лиге (РПЛ) возможно для «Сочи», в команде верят в удачный исход. Об этом ТАСС рассказал защитник сочинской команды Марсело.
В воскресенье «Сочи» на своем поле разгромил «Пари Нижний Новгород» со счетом 6:1 в матче 28-го тура РПЛ. Благодаря победе команда сохранила шансы остаться в РПЛ на следующий сезон.
«Конечно, мы верим, что “Сочи” может спастись, потому что пока есть математические шансы, все возможно, — сказал Марсело. — И мы верим, что, если мы хорошо будем работать на тренировках, хорошо подойдем к следующим матчам, а также будем играть так, как в прошедшей игре, у нас будут хорошие шансы для того, чтобы спастись. Мы зависим от результатов наших прямых конкурентов, соперников, но мы все продолжаем верить, продолжаем работать. Самое главное — выиграть следующие два матча».
«Сочи» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка в 28 матчах. В следующем туре команда дома сыграет с «Краснодаром» 18 мая. Две худшие команды в таблице покинут РПЛ напрямую. Команды, занявшие 13-е и 14-е места, проведут стыковые матчи за право играть в высшем дивизионе чемпионата России с третьей и четвертой командами Мелбет — Первой лиги. На 15-м месте располагается калининградская «Балтика» (26 очков), выше идут воронежский «Факел» (29), екатеринбургский «Урал» (29), «Оренбург» (29), «Пари НН» (29).