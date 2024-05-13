Футболист «Сочи» Марсело оценил шансы команды на сохранение места в РПЛ

«Конечно, мы верим, что “Сочи” может спастись, потому что пока есть математические шансы, все возможно, — сказал Марсело. — И мы верим, что, если мы хорошо будем работать на тренировках, хорошо подойдем к следующим матчам, а также будем играть так, как в прошедшей игре, у нас будут хорошие шансы для того, чтобы спастись. Мы зависим от результатов наших прямых конкурентов, соперников, но мы все продолжаем верить, продолжаем работать. Самое главное — выиграть следующие два матча».