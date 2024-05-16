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19:43 (мск), источник: ТАСС

Деян Станкович станет новым главным тренером «Спартака»

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Серб Деян Станкович станет новым главным тренером московского футбольного клуба «Спартак». Об этом сообщает пресс-служба «Спартака».

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

45-летний специалист возглавит команду со следующего сезона. Также в тренерский штаб красно-белых войдут ассистент Ненад Сакич, тренер вратарей Пьерлуиджи Бривио, тренер по физической подготовке Федерико Паннончини и аналитик Винченцо Сассо, которые работают со Станковичем в венгерском «Ференцвароше».

14 апреля было объявлено об отставке с поста главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля. Он возглавлял команду с лета 2022 года. Обязанности главного тренера после ухода испанца исполняет босниец Владимир Слишкович. В заявлении клуба сказано, что он продолжит работу в новом тренерском штабе красно-белых.

«Деян Станкович не нуждается в представлении, карьера этой мировой легенды футбола и список его достижений говорят сами за себя, — сказал спортивный директор “Спартака” Томаш Амарал. — Но мы приглашаем в “Спартак” не бывшего футболиста, мы приглашаем тренера, который уже пять лет работает на высоком уровне. За это время он успел выиграть четыре чемпионских звания — три с “Црвеной Звездой” и одно с “Ференцварошем”, кроме того, у него в коллекции два Кубка Сербии. Однако дело не только в титулах, на наш выбор повлияло еще и то, что в работе Деяна есть системный подход. Уже после первого разговора мы почувствовали, что этот человек отлично подходит нашему клубу — своими амбициями, страстью, опытом, лидерством, качеством понимания футбола».

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Станкович возглавлял «Црвену Звезду» с 2019 по 2022 год, в «Ференцварош» он пришел в 2023 году, также он работал в итальянской «Сампдории». В качестве игрока серб выступал за «Црвену Звезду», с которой стал чемпионом Югославии и трехкратным обладателем кубка страны, итальянские «Лацио», в котором выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Италии, Кубок кубков и Суперкубок УЕФА, и «Интер», где по пять раз выиграл чемпионат и кубок страны, четырежды — Суперкубок Италии, а также стал победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира.

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