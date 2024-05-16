Деян Станкович станет новым главным тренером «Спартака»

«Деян Станкович не нуждается в представлении, карьера этой мировой легенды футбола и список его достижений говорят сами за себя, — сказал спортивный директор “Спартака” Томаш Амарал. — Но мы приглашаем в “Спартак” не бывшего футболиста, мы приглашаем тренера, который уже пять лет работает на высоком уровне. За это время он успел выиграть четыре чемпионских звания — три с “Црвеной Звездой” и одно с “Ференцварошем”, кроме того, у него в коллекции два Кубка Сербии. Однако дело не только в титулах, на наш выбор повлияло еще и то, что в работе Деяна есть системный подход. Уже после первого разговора мы почувствовали, что этот человек отлично подходит нашему клубу — своими амбициями, страстью, опытом, лидерством, качеством понимания футбола».