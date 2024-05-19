Рахимов прокомментировал информацию о его возможном увольнении из «Рубина»
Ранее комментатор Константин Генич сообщил, что «Рубин» может уволить Рашида Рахимова с поста главного тренера команды.
Ранее комментатор Константин Генич сообщил, что «Рубин» может уволить Рашида Рахимова с поста главного тренера команды.
МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Информация о будущем главного тренера казанского футбольного клуба «Рубин» Рашида Рахимова появится в ближайшее время. Об этом Рахимов заявил журналистам.
Ранее комментатор Константин Генич сообщил в эфире ютуб-канала «Коммент. Шоу», что «Рубин» может уволить Рахимова, так как в клубе есть «внутренние дрязги».
«В ближайшие время узнаете. А кто ставит такие вопросы — им их надо задавать. Уже появляются имена, информаторы сдают людей, не желая этого. В футболе всегда так. Единственная проблема — сразу много вопросов от игроков, они подходят, спрашивают. Теряется внутреннее равновесие, это отнимает много сил. Но я уже к этому привык», — сказал Рахимов.
«Есть действующий контракт, и мы двигаемся в этом направлении. Мы должны сделать следующий шаг вперед — мы не хотим оставаться в середине. Надо двигаться вперед», — добавил он.
«Рубин» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 41 очко.