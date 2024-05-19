Рахимов прокомментировал информацию о его возможном увольнении из «Рубина»

«В ближайшие время узнаете. А кто ставит такие вопросы — им их надо задавать. Уже появляются имена, информаторы сдают людей, не желая этого. В футболе всегда так. Единственная проблема — сразу много вопросов от игроков, они подходят, спрашивают. Теряется внутреннее равновесие, это отнимает много сил. Но я уже к этому привык», — сказал Рахимов.