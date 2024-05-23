Новым президентом «Ахмата» стал 18‑летний Ахмат Кадыров

«Магомед Хожахмедович сделал очень многое для развития клуба. Клуб стал стабильным участником премьер-лиги, не испытывая за все эти годы никаких трудностей как в вопросе жизнеобеспечения, так и в других критериях, будь то спортивные и другие составляющие. Мы знаем, что Магомед Хожахмедович всегда будет рядом и будучи почетным президентом клуба продолжит оказывать поддержку и всю необходимую помощь», — сказано в сообщении.