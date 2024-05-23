Новым президентом «Ахмата» стал 18‑летний Ахмат Кадыров
Старший сын главы Чечни Рамзана Кадырова Ахмат Кадыров сменил Магомеда Даудова на посту президента футбольного клуба «Ахмат». Об этом сообщает официальный телеграм-канал грозненского клуба.
Старший сын главы Чечни Рамзана Кадырова Ахмат Кадыров сменил Магомеда Даудова на посту президента футбольного клуба «Ахмат». Об этом сообщает официальный телеграм-канал грозненского клуба.
Даудов занимал эту должность с 2011 года. При нем клуб дважды попадал в пятерку лучших команд чемпионата России.
«Магомед Хожахмедович сделал очень многое для развития клуба. Клуб стал стабильным участником премьер-лиги, не испытывая за все эти годы никаких трудностей как в вопросе жизнеобеспечения, так и в других критериях, будь то спортивные и другие составляющие. Мы знаем, что Магомед Хожахмедович всегда будет рядом и будучи почетным президентом клуба продолжит оказывать поддержку и всю необходимую помощь», — сказано в сообщении.
На должность нового президента «Ахмат» Даудов предложил кандидатуру 18-летнего Ахмата Кадырова, который на этой неделе был назначен министром республики по физической культуре. Совет директоров грозненского клуба утвердил его в этой должности.
Ранее Даудов досрочно ушел в отставку с поста председателя парламента Чечни.
Перед заключительным туром «Ахмат» занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России. В субботу, 25 мая, грозненцы на выезде сыграют против воронежского «Факела».