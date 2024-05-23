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14:07 (мск), источник: Новости Mail.ru

Новым президентом «Ахмата» стал 18‑летний Ахмат Кадыров

Старший сын главы Чечни Рамзана Кадырова Ахмат Кадыров сменил Магомеда Даудова на посту президента футбольного клуба «Ахмат». Об этом сообщает официальный телеграм-канал грозненского клуба.

АхматПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: ФК "Ахмат"

Даудов занимал эту должность с 2011 года. При нем клуб дважды попадал в пятерку лучших команд чемпионата России.

«Магомед Хожахмедович сделал очень многое для развития клуба. Клуб стал стабильным участником премьер-лиги, не испытывая за все эти годы никаких трудностей как в вопросе жизнеобеспечения, так и в других критериях, будь то спортивные и другие составляющие. Мы знаем, что Магомед Хожахмедович всегда будет рядом и будучи почетным президентом клуба продолжит оказывать поддержку и всю необходимую помощь», — сказано в сообщении.

На должность нового президента «Ахмат» Даудов предложил кандидатуру 18-летнего Ахмата Кадырова, который на этой неделе был назначен министром республики по физической культуре. Совет директоров грозненского клуба утвердил его в этой должности.

Ранее Даудов досрочно ушел в отставку с поста председателя парламента Чечни.

Перед заключительным туром «Ахмат» занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России. В субботу, 25 мая, грозненцы на выезде сыграют против воронежского «Факела».

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