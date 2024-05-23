Беляев: Дзюба называл нас с Новосельцевым батюшками, предлагал партнерам исповедаться

Беляев: Дзюба называл нас с Новосельцевым батюшками, предлагал партнёрам исповедаться | Источник: Чемпионат.com

Беляев признался, что форвард подкалывал его и Ивана Новосельцева из-за бороды.

— Перед домашним чемпионатом мира в «Арсенал» на полгода забежал Дзюба. Каково было играть с настолько злым после ссоры с Манчини Артёмом?

— Артём был крайне мотивирован после конфликта с Манчини. Он постоянно шутил над всеми, с ним всегда было весело. Вся команда от смеха падала. Думаю, Дзюба благодарен «Арсеналу» за те полгода. Ему дали возможность играть, он набрал форму и потом разорвал домашний ЧМ.

— Как он шутил над вами?