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14:21 (мск), источник: Чемпионат.com

Беляев: Дзюба называл нас с Новосельцевым батюшками, предлагал партнерам исповедаться

Бывший защитник «Локомотива» и тульского «Арсенала» Максим Беляев, ныне выступающий за «Ленинградец», поделился воспоминаниями о совместной игре с Артемом Дзюбой.

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Беляев: Дзюба называл нас с Новосельцевым батюшками, предлагал партнёрам исповедаться | Источник: Чемпионат.com

Беляев признался, что форвард подкалывал его и Ивана Новосельцева из-за бороды.

— Перед домашним чемпионатом мира в «Арсенал» на полгода забежал Дзюба. Каково было играть с настолько злым после ссоры с Манчини Артёмом?

— Артём был крайне мотивирован после конфликта с Манчини. Он постоянно шутил над всеми, с ним всегда было весело. Вся команда от смеха падала. Думаю, Дзюба благодарен «Арсеналу» за те полгода. Ему дали возможность играть, он набрал форму и потом разорвал домашний ЧМ.

— Как он шутил над вами?

— Уделял много внимания мне и Ване Новосельцеву за наши бороды. Называл нас батюшками, предлагал партнёрам исповедаться перед нами. Шутил над моими котами. Всех приколов не запомнишь, их было много. Пожалуй, Артём — самый юморной среди всех моих одноклубников. При этом у него прекрасные лидерские качества. Он лидер с большой буквы. Всегда максимально настраивал нас, — рассказал Беляев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Илющенко.

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