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19:04 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Балтика» проиграла «Локомотиву» и вылетела из РПЛ

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Калининградская «Балтика» уступила на своем поле московскому «Локомотиву» в матче 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) и покинула элитный дивизион российского футбола.

Балтика
ЛокомотивПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в Калининграде в субботу, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. У железнодорожников мячи забили Антон Миранчук (8-я минута), Артём Карпукас (66) и Тимур Сулейманов (88). У хозяев отличился Виталий Лисакович (76, с пенальти).

«Балтика» (26 очков) осталась на 15-м месте в таблице РПЛ и покидает лигу спустя год после выхода в высший дивизион. При этом команда имеет шанс завоевать Кубок России — в суперфинале турнира балтийцы сыграют 2 июня с петербургским «Зенитом».

«Локомотив» набрал 53 очка и завершил сезон на четвертом месте в таблице.

Балтика
1:3
Первый тайм: 0:1
Локомотив
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