«Балтика» проиграла «Локомотиву» и вылетела из РПЛ

Встреча, прошедшая в Калининграде в субботу, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. У железнодорожников мячи забили Антон Миранчук (8-я минута), Артём Карпукас (66) и Тимур Сулейманов (88). У хозяев отличился Виталий Лисакович (76, с пенальти).

«Балтика» (26 очков) осталась на 15-м месте в таблице РПЛ и покидает лигу спустя год после выхода в высший дивизион. При этом команда имеет шанс завоевать Кубок России — в суперфинале турнира балтийцы сыграют 2 июня с петербургским «Зенитом».