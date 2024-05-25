Шпинев: «Миранчук и Жемалетдинов покинут “Локомотив”. Это их последний матч за клуб»

«Это последний матч Миранчука и Жемалетдинова в “Локомотиве”. Было сделано предложение перед игрой, состоялась встреча с руководством: генеральным и спортивным директором. Услышали возможности клуба, донесли до футболистов. При всем уважении к клубу, но ситуация такова. Нахожусь в поиске — как будет информация, все узнаете», — сказал Шпинев «СЭ».
В текущем сезоне 28-летний Миранчук провел 36 матчей во всех турнирах, забил 8 мячей и отдал 6 голевых передач. Его контракт с клубом истекает 30 июня 2024 года. 27-летний Жемалетдинов забил 5 мячей и сделал 1 голевую передачу в 26 играх.