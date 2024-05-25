Шпинев: «Миранчук и Жемалетдинов покинут “Локомотив”. Это их последний матч за клуб»

«Это последний матч Миранчука и Жемалетдинова в “Локомотиве”. Было сделано предложение перед игрой, состоялась встреча с руководством: генеральным и спортивным директором. Услышали возможности клуба, донесли до футболистов. При всем уважении к клубу, но ситуация такова. Нахожусь в поиске — как будет информация, все узнаете», — сказал Шпинев «СЭ».