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21:39 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Шпинев: «Миранчук и Жемалетдинов покинут “Локомотив”. Это их последний матч за клуб»

Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитников «Локомотива» Антона Миранчука и Рифата Жемалетдинова, заявил «СЭ», что игроки покинут клуб в летнее трансферное окно.

ЛокомотивПремьер-лига: таблица и календарь
Шпинев: «Миранчук и Жемалетдинов покинут “Локомотив”. Это их последний матч за клуб» | Источник: Спорт-Экспресс

«Это последний матч Миранчука и Жемалетдинова в “Локомотиве”. Было сделано предложение перед игрой, состоялась встреча с руководством: генеральным и спортивным директором. Услышали возможности клуба, донесли до футболистов. При всем уважении к клубу, но ситуация такова. Нахожусь в поиске — как будет информация, все узнаете», — сказал Шпинев «СЭ».

В текущем сезоне 28-летний Миранчук провел 36 матчей во всех турнирах, забил 8 мячей и отдал 6 голевых передач. Его контракт с клубом истекает 30 июня 2024 года. 27-летний Жемалетдинов забил 5 мячей и сделал 1 голевую передачу в 26 играх.

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