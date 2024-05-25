Плакали и проклинали всех. Как фанаты ждали золото «Динамо» в Москве | Источник: Спорт РИА Новости

Пока «Динамо» билось в Краснодаре за титул, на арене в Москве команду поддерживало несколько тысяч болельщиков. О том, как проходил просмотр ключевого матча сезона и как надежды на долгожданный трофей сменились горьким разочарованием, в материале РИА Новости Спорт.

Пришли люди, заставшие последнее золото

Для поклонников «Динамо», которые ждали чемпионства любимой команды с 1976 года, в нынешней ситуации был один существенный минус — судьба титула решалась не в Москве. Далеко не каждый болельщик мог позволить себе отправиться в Краснодар, где «бело-голубые» должны были разыграть трофей с подопечными Мурада Мусаева. Но специально для них клуб подготовил программу на домашнем стадионе, чтобы хоть как-то прикоснуться к историческому событию.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-41922026&hd=2&id=456247376&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Просмотр главного матча года был организован на хоккейной арене, причем билеты распространялись бесплатно. Достаточно было просто зарегистрироваться и забронировать места, поэтому ожидалась неплохая аудитория. Ажиотаж был внушительным — основную массу билетов разобрали еще за несколько дней до матча.

Правда, нашлось немало «предпринимателей», пожелавших воспользоваться преданностью болельщиков. Распространявшиеся бесплатно билеты тут же появились в продаже в интернете, и порой цены доходили до заоблачных. В частности, один из организаторов рассказал о местах за 18 тысяч рублей, хотя неизвестно, удалось ли найти покупателя. Нужно очень любить «Динамо», чтобы заплатить такие деньги за просмотр матча не вживую. А на момент написания репортажа на одном из сайтов висели билеты по куда более доступной стоимости в одну тысячу рублей.

Сложно сказать, скольким присутствовавшим в итоге пришлось заплатить за билеты, но удалось собрать почти полный зал. В общей сложности поболеть за «Динамо» пришло 4700 человек. Публика была разношерстная — от семей с маленькими детьми до так называемого «актива». Особое внимание к себе приковывали болельщики старшего поколения, которые застали последнее чемпионство команды. Можно только гадать, какие чувства они испытывали. Один из них за час до матча попросил показать ему стартовый состав, причем интересовался только вратарской позицией и был очень разочарован, увидев там Игоря Лещука.

Прогрев начался за час до стартового свистка и представлял собой телемост между Москвой и Краснодаром. Трибуны заполнились только к стартовому свистку и тут же затянули традиционные кричалки. Затем, как и полагается, объявление стартового состава и особый акцент на Константине Тюкавине, а также исполнение гимна клуба. Всё, как на обычном матче, только болельщиков и команду разделяли почти полторы тысячи километров. Но футболисты, по словам представителей пресс-службы, знали о происходящем в Москве и наверняка пропитались этой энергетикой.

Безнадега

Болельщики явно находились в сладостном предвкушении и были уверены в успехе команды. Но довольно быстро события на поле сменили готовность праздновать на беспокойство. Первым звонком стал пропущенный до перерыва гол, хотя тут же его отмена из-за офсайда вызвала бурю радости — будто на самом деле забило «Динамо». Но дело было даже не столько в конкретных эпизодах, сколько в игре столичного клуба в целом. Откровенно говоря, у москвичей почти ничего не получалось, что передавалось и зрителям. Всё так же заряжались песни, но тревожность возрастала.

А когда «Краснодар» в начале второго тайма вышел вперед, переживания достигли пика. С одной стороны, «Динамо» достаточно было забить лишь один мяч, а с другой, из логики игры он совсем не вытекал. После удаления Сергея Паршивлюка, схлопотавшего две желтые карточки за пару минут, и вовсе воцарилась безнадега. Пожалуй, именно в тот момент большинство поклонников «Динамо» распрощалось с мечтами о титуле, хотя времени на финальный навал еще было достаточно.

Вскоре свисток Сергея Карасева зафиксировал поражение москвичей в борьбе за титул, а понурые болельщики сразу же потянулись к выходу. Символично, что с трибун их провожал Лев Яшин, говоривший с экрана о важности поддержки, которую они оказывают команде. Уходя, некоторые громко проклинали всех подряд — от арбитра до футболистов, кто-то обреченно молчал, а особо эмоциональные не сдерживали слез. Праздника в Петровском парке не случилось…

Интересно, какая программа была подготовлена организаторами на случай иного исхода. Наверняка ждала своего часа пиротехника, звездные гости что-нибудь исполнили бы, празднования вокруг стадиона шли бы до глубокой ночи. Но всё это придется приберечь до лучших времен, которые, как уверены поклонники «Динамо», обязательно настанут. Ждали 48 лет, можно и еще немного подождать — тем слаще будет победа.