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10:27 (мск), источник: Sport24

Проклятье на «Динамо» наложила супруга легендарного тренера СССР: чемпионом клуб не становится якобы из-за этого

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Проклятье на «Динамо» наложила супруга легендарного тренера СССР: чемпионом клуб не становится якобы из-за этого | Источник: Sport24

Московскому «Динамо» оставалось в финальном туре РПЛ сыграть с «Краснодаром» хотя бы вничью — и стать чемпионом России впервые за 48 лет. Увы для болельщиков бело-голубых, этого снова не произошло: как и водилось последние годы, в решающий момент москвичи не использовали свой шанс.

В итоге команда Лички осталась в таблице лишь третьей. Обиднейшее падение «Динамо» в решающий момент сезона напомнило всем о проклятии, которое якобы до сих пор висит над клубом. По легенде, оно тянется с советских времен (точнее, с конца 70-х) и не дает некогда успешному клубу вернуть себе «золото».

Встреча с эмигрантом стала роковой

Александр Севидов стал главным тренером «Динамо» в 1975 году и занял первое место уже в следующем сезоне — вернее, в его весенней части. Тогда москвичи проиграли всего дважды в 15 матчах и уверенно заняли первое место. Защитить чемпионство не удалось — более того, «Динамо» при Севидове даже не попадало в тройку. Но трофеи были: в 1977 году бело-голубые выиграли Кубок СССР.

Роковой для Севидова стала поездка в США. Туда его команда отправилась в феврале 1979 года на серию товарищеских матчей. В Лос-Анджелесе Сан Саныч встретился со своим старым знакомым, автоинженером и футбольным болельщиком Семёном Кацем. Казалось бы, ничего страшного — друзья погуляли по городу, поужинали в ресторане и хорошо пообщались. Ну, может, по стопке пропустили. Что в этом такого?

Но советский офицер не имел права даже смотреть в сторону эмигрантов. На него накатали донос, причём свои же, динамовские коллеги. «Член Коммунистической партии и офицер МВД Севидов, напрочь потеряв бдительность, якшается в Америке с сионистами», — написал в рапорте начальник «Динамо» Анатолий Родионов. Этого было достаточно, чтобы главный тренер остался без работы. Так и получилось — еще до начала сезона Сан Саныча отстранили от должности.

Ситуация сильно разозлила Лидию Дмитриевну — супругу Севидова. Легенда гласит, что она пришла к руководству «Динамо» и сказала: «Будьте вы прокляты, ваш клуб никогда не станет чемпионом, раз вы так поступили с Сан Санычем». Ей, конечно, посмеялись в лицо — мол, говорите что хотите. Но с тех пор «Динамо» и вправду ни разу не побеждало в чемпионате страны.

«Мудрая и строгая женщина»

Родственники и знакомые вспоминали Лидию Дмитриевну как жёсткую и волевую женщину, которая знала, что говорит. У нее было тяжелое детство, которое закалило характер. Супругу Севидова часто называли предсказателем — она как будто видела будущее. Она отлично разбиралась в футболе и иногда даже подсказывала мужу, кого стоит выпускать на поле.

— Мудрая была женщина. Мудрая и строгая, мы побаивались ее. Если баба Лида едет в гости, надо все начистить, что-то вкусное приготовить, — вспоминала Галина Севидова, невестка Лидии Дмитриевны и Сан Саныча.

Спас команду, но снова ушел

Севидова в «Динамо» затем опрокинули еще раз. Тренер вернулся в московский клуб осенью 1983 года, когда бело-голубые были на грани вылета из высшей лиги. Существует легенда: якобы Сан Санычу позвонил один из генералов МВД и попросил вернуться: «Пожалуйста, ужинайте хоть с тремя сионистами, но спасите команду!» Севидов, несмотря на старые обиды, согласился.

Титанические усилия помогли «Динамо» остаться в чемпионате, а уже в следующем сезоне команда выиграла Кубок СССР. За счет этого бело-голубые отобрались в Кубок Кубков, где в сезоне 1984/85 дошли до полуфинала.

Весной 1985 года в «Динамо» пришел Эдуард Малофеев — воспитанник Севидова, занявший в клубе должность начальника команды. Поначалу их отношения складывались прекрасно, но уже летом начались интриги. В частности, Малофеев обвинил футболистов в сдаче одного из матчей, а Севидова — в мягкотелости и неспособности руководить командой. Руководители клуба приняли сторону Малофеева и снова убрали Сан Саныча, на этот раз окончательно и бесповоротно.

После «Динамо» Севидов некоторое время отдыхал, а затем работал в «Нефтчи», «Роторе» и владикавказском «Спартаке». Но тяжелая болезнь вынудила его отойти от тренерской деятельности. Александр Александрович умер в 1992 году, его супруга Лидия Дмитриевна ушла раньше — в 1991-м.

Севидовы простили «Динамо»?

О проклятии «Динамо» говорили многие, в том числе бывшие игроки команды. В него до сих пор верят болельщики. В публичном пространстве даже появлялась информация, что клуб намерен организовать крестный ход и как бы замолить грехи перед покойными Севидовыми.

Гендиректор «Динамо» Дмитрий Гафин многозначительно заявил, что не исключает возможности проклятия. Главный тренер Марцел Личка же отверг потустороннее вмешательство — мол, всё решается на поле.

Но есть версия, по которой Лидия Дмитриевна простила «Динамо», и теперь оно обязательно станет чемпионом. Ее придерживается Галина Севидова. В одном из интервью она отмечала, что клуб помог с ремонтом памятника на могиле родителей, оплатив все работы. «Съездили, посмотрели, составили смету и всё сделали. Памятник будто заново открывали, болельщики приезжали, был венок от “Динамо”. Вид у могилы теперь красивый, солидный. Сан Саныч с Лидией Дмитриевной всё видят и ощущают, что их последнее пристанище привели в порядок», — говорила Галина Михайловна.

Простили ли Севидовы клуб, наверняка мы не узнаем. Но есть все основания предполагать, что проклятие еще действует.

Дмитрий Панов

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