У Галицкого всё равно получилось. Хоть в этот день в Краснодаре и хотелось плакать

Краснодар — Динамо — 1:0, как Динамо упустило чемпионство, репортаж из Краснодара | Источник: Чемпионат.com

После финального свистка игроки «Краснодара» не радовались. Не знаю, попало ли это в трансляцию, но они растерянно потянулись к скамейке. В основном к тем, у кого в руках были смартфоны. Связь в Краснодаре так себе, но трансляция из Питера пробивалась. Они уткнулись в неё, но, скорее всего, понимали итог. «Зенит» доигрывал, побеждая. Игроки потянулись к центральному кругу. Прошло ещё немного времени, и на весь стадион объявили то, что никто не хотел услышать. Ведь надежду на чудо всегда хочется сохранить до последнего, правда?

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Как же в этот момент не хотелось оказаться на их месте. Сафонов обхватил голову и смотрел в газон. Кто-то на него просто рухнул. В этот день парни из «Краснодара» сделали всё, чтобы обеспечить всем незабываемый день. Кто-то рядом, скорее от бессилия, произнёс: «Я не верю. Этого просто не может быть». И полез в смартфон. Мало ли ошибка? Некоторые на тех же самых трибунах хотели расплакаться. Но вместо этого поддержали заряд «Молодцы».

«Краснодар» ещё ни разу так быстро не приближался к титулу. Но проиграл его, выжав все силы. Не удивлюсь, если где-то на вип-трибуне действительно прослезился один человек. Но о нём позже.

Сразу после матча Мурад Мусаев бросил одну вроде бы базовую фразу. Но важно вдуматься в суть: «Последние две недели город жил только этим матчем. Не было билетов. И все хотели победить». Знаете, что лучше всего доказывает то, что он прав? Нет, не полные трибуны и не удивительно-объединяющая поддержка. Всё это вообще ни о чём не говорит. Дети — вот важный маркер того, что у клуба получилось.

В день матча «Краснодара» с «Динамо» в городе — выпускной. Но вы даже представить не можете, как много я встретил школьников, которые, помимо классических ленточек, надевали на себя какой-либо мерч или просто тащили большие зелёные флаги. Настоящее шествие по главным улицам. Ещё раз: в очень важный для себя день (выпускной ведь для почти каждого такой?) школьники думают не о том, как классно потусить. А о футболе. И о команде, которая уже оставила след в их сердце, а в субботу могла бы расширить его до космических масштабов.

Потом я видел уже других школьников у стадиона. Не знаю, были ли у них билеты, но некоторые заворачивали вместо стадиона в парк — там ведь «Краснодар» традиционно устраивает показ матчей. Уверен: все места были забиты. Даже несмотря на непогоду. Как и в местных барах. Да как и во многих краснодарских квартирах. Здесь очень трепетно относятся к клубу, даже если безразлично — к российскому футболу в целом. Галицкий может быть доволен. Он добился от родного города того, чего точно очень хотел. Пусть и публично говорил об этом редко.

Сам Сергей Николаевич, естественно, был на матче. Сидел в ложе и точно не хотел внимания. Однако фотографы его всё-таки выхватили. Проблемы со здоровьем дают о себе знать. А информация о его ухудшении после матча вызвала только сочувствие. Уверен, что игроки в этом матче играли и за него. И очень хотели, чтобы создатель увидел трофей в родном городе. С учётом того, что мало кто понимает, какой команда будет дальше.

«Краснодар» ждут большие изменения. На них в том числе указывал Мусаев. Некоторые игроки покинут команду. Точно уйдёт лидер обороны Алонсо. Высока вероятность, что Сафонов переедет в Париж. Сперцяна тоже могут отпустить. Ключевой посыл: если игроки сами этого захотят, клуб не будет возражать. А это уже принципиально меняет позицию, которая была раньше. Когда «Краснодар» держался за воспитанников и лидеров, стремясь к тому, чтобы строить команду вокруг конкретных лиц.

Больше этого не будет. Главный тренер спрогнозировал уход минимум четырёх игроков. Полагаю, он имел в виду лидеров, а не парней со скамейки. И, скорее всего, в этот список входят как раз Сперцян и Сафонов — первые воспитанники, которые стали городскими легендами. Галицкий точно иначе представлял для них этот день.

Это же классно, когда люди, в которых ты вкладываешь деньги и душу, выдают тебе эмоциональный буст в тройном размере. Они умирали за это на поле. Но у них не получилось. Символично, что именно теперь им разрешено уйти без каких-либо препятствий. Этот сезон, возможно, и правда был последним для «Краснодара», к которому мы привыкли. Именно с точки зрения стратегических подходов. А каким он будет дальше — никто не знает. И уж точно странно загадывать роль, которая во всех этих процессах будет у Галицкого.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-26991659&hd=2&id=456244517&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

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Мне не жаль «Динамо». Не жаль Смолова, Шунина, которые, скорее всего, так и не подержат в руках чашку. Команда чудом заскочила в гонку — и также из неё вылетела. Проще всего скинуть на проклятие: давайте так и сделаем. Но жаль «Краснодар»: Сафонова, Сперцяна, Мусаева, Галицкого. Это была бы безумно красивая история, о которой теперь можно только фантазировать.

Чемпионство в этом сезоне не выигралось. «Динамо» проиграло его вчера. «Краснодар» проиграл его с «Ахматом», создав кучу шансов. «Зенит» его не проиграл. Уж слишком эти парни хорошо обучены делать то, что нужно в кризисный момент. И когда он наступил в Питере — они включились. И сделали своё дело.

Не удивляйтесь, если они сделают это и в следующем году. «Краснодар» ждёт большое обновление. Надеюсь, оно не приведёт к временному статусу середняка. Но знаете, в чём уверен? Этот клуб за короткий срок так сильно отпечатался в городском ДНК, что его точно продолжат любить.