РФС утвердил расписание переходных матчей между клубами РПЛ и Первой лиги
РФС утвердил расписание переходных матчей между клубами РПЛ и Первой лиги.
РФС утвердил расписание переходных матчей между клубами РПЛ и Первой лиги.
29 мая (среда).
17:00 «Урал» — «Акрон».
19:15 «Пари НН» — «Арсенал».
1 июня (суббота).
15:00. «Акрон» — «Урал».
18:00. «Арсенал» — «Пари НН».
Из Мир РПЛ в переходных матчах сыграют «Пари НН» и екатеринбуржский «Урал», занявшие 13-е и 14-е места соответственно. Первую лигу представят «Акрон» и «Арсенал», которые заняли 3-е и 4-е места. В результате жеребьёвки, которая прошла 22 мая, хозяевами в первых матчах станут клубы РПЛ.