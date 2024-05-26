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12:17 (мск), источник: Чемпионат.com

РФС утвердил расписание переходных матчей между клубами РПЛ и Первой лиги

РФС утвердил расписание переходных матчей между клубами РПЛ и Первой лиги.

Источник: Спорт-Экспресс

29 мая (среда).

17:00 «Урал» — «Акрон».

19:15 «Пари НН» — «Арсенал».

1 июня (суббота).

15:00. «Акрон» — «Урал».

18:00. «Арсенал» — «Пари НН».

Из Мир РПЛ в переходных матчах сыграют «Пари НН» и екатеринбуржский «Урал», занявшие 13-е и 14-е места соответственно. Первую лигу представят «Акрон» и «Арсенал», которые заняли 3-е и 4-е места. В результате жеребьёвки, которая прошла 22 мая, хозяевами в первых матчах станут клубы РПЛ.

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