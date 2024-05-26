РФС утвердил расписание переходных матчей между клубами РПЛ и Первой лиги.

Из Мир РПЛ в переходных матчах сыграют «Пари НН» и екатеринбуржский «Урал», занявшие 13-е и 14-е места соответственно. Первую лигу представят «Акрон» и «Арсенал», которые заняли 3-е и 4-е места. В результате жеребьёвки, которая прошла 22 мая, хозяевами в первых матчах станут клубы РПЛ.