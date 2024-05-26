Вратарь Песьяков покинул футбольный клуб «Ростов»

Песьякову 35 лет, он выступал за «Ростов» с июля 2017 года. Голкипер провел за команду 182 матча, 50 из которых сыграл «на ноль». Песьяков является чемпионом России сезона-2016/17 в составе московского «Спартака». Вратарь провел 2 матча за сборную России.