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16:40 (мск), источник: ТАСС

Вратарь Песьяков покинул футбольный клуб «Ростов»

Голкипер выступал за команду с июля 2017 года.

Ростов
Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 26 мая. Вратарь Сергей Песьяков покинул клуб Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» по истечении контракта. Об этом сообщает пресс-служба «Ростова».

«Ростов» по итогам сезона занял 7-е место в турнирной таблице.

Песьякову 35 лет, он выступал за «Ростов» с июля 2017 года. Голкипер провел за команду 182 матча, 50 из которых сыграл «на ноль». Песьяков является чемпионом России сезона-2016/17 в составе московского «Спартака». Вратарь провел 2 матча за сборную России.

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