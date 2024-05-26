Вратарь Песьяков покинул футбольный клуб «Ростов»
Голкипер выступал за команду с июля 2017 года.
Ростов
Голкипер выступал за команду с июля 2017 года.
ТАСС, 26 мая. Вратарь Сергей Песьяков покинул клуб Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» по истечении контракта. Об этом сообщает пресс-служба «Ростова».
«Ростов» по итогам сезона занял 7-е место в турнирной таблице.
Песьякову 35 лет, он выступал за «Ростов» с июля 2017 года. Голкипер провел за команду 182 матча, 50 из которых сыграл «на ноль». Песьяков является чемпионом России сезона-2016/17 в составе московского «Спартака». Вратарь провел 2 матча за сборную России.