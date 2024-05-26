Тюкавин — главный герой вечера вручения наград РПЛ. Кто ещё победил в основных номинациях

Победители премии Герои РПЛ: Личка, Тюкавин, Чалов, Файзуллаев, Сафонов, Кассьерра, Глушенков, Зенит, ЦСКА, Динамо, Краснодар | Источник: РИА "Новости"

Российская Премьер-Лига подвела итоги сезона и раздала награды лучшим. 25 мая мы в течение двух часов наблюдали за развязкой турнира, после чего таблица приобрела окончательный вид. А уже на следующий день состоялась премия Герои РПЛ. Рассказываем, кому достались призы в главных номинациях.

Перед премией фактуры подкинул главный тренер «Динамо» Марцел Личка: «Думаю, что останусь в “Динамо”. Как уже сообщил ранее член совета директоров Дмитрий Гафин, в моём контракте активировалась опция продления. Ничего не поменяется».

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин назвал лучшим футболистом сезона Максима Глушенкова, а нападающий ЦСКА Фёдор Чалов — полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна. Точку зрения армейца поддержал экс-игрок клубов РПЛ Дмитрий Тарасов, а капитан «Ростова» Данил Глебов отметил Константина Тюкавина.

В номинации «Открытие сезона» победил футболист ЦСКА Аббосбек Файзуллаев, который перебрался в РПЛ летом 2023 года. Помимо него, на приз претендовали Бителло («Динамо») и Никита Салтыков («Крылья Советов»).

Лучшим комментатором снова признали Константина Генича. В голосовании он опередил Дмитрия Шнякина и Романа Нагучева. Кстати, теперь это приз имени Василия Уткина, который, к сожалению, покинул нас в 2024 году.

Лучшим медийным футболистом стал Наир Тикнизян, который пришёл на церемонию в компании жены Яны Ромашкиной. Имя лучшего игрока в этой номинации объявила Ольга Бузова. Её речь перед объявлением победителя неоднократно рассмешила Тикнизяна. Год назад аналогичную премию получил Артём Дзюба.

В номинации «Лучший вратарь» победил Матвей Сафонов из «Краснодара». Он опередил двух голкиперов столичных клубов — Игоря Акинфеева (ЦСКА) и Александра Максименко («Спартак»). Сафонова не было в зале, однако Матвей записал видеоролик и подчеркнул, что эта награда — стимул для дальнейшего прогресса. По всей видимости, совсем скоро Сафонов улетит в Париж на подписание контракта с «ПСЖ».

Капитан «Зенита» Дуглас Сантос — лучший защитник прошедшего сезона в РПЛ. На награду также претендовали Наир Тикнизян («Локомотив») и Срджан Бабич («Спартак»). Вышедший на сцену Сантос сразу попросил прощения за свой голос — бразилец отчаянно болел за «Зенит» в матче 30-го тура РПЛ. Сам Дуглас участия в игре не принимал из-за повреждения.

В номинации «Лучший полузащитник» победил Эдуард Сперцян. Футболист сборной Армении также отсутствовал в зале, как и одноклубник Сафонов. Пошёл по той же схеме — записал видео со словами благодарности. Кстати, призы за игроков «Краснодара» получил бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков. Сейчас он занимает пост исполнительного директора РПЛ. А на приз также претендовали Антон Миранчук («Локомотив») и Данил Пруцев («Спартак»).

На приз лучшему нападающему претендовали Константин Тюкавин («Динамо»), Александр Соболев («Спартак») и Джон Кордоба («Краснодар»). Награду вручал нападающий хоккейного «Спартака» Николай Голдобин. Приз достался не игроку красно-белых, а Тюкавину. Константин вышел на сцену под аплодисменты Лички. Нападающий «Динамо» признался, что футболисты ещё не отошли от поражения в Краснодаре, а домой вернулись только в шесть утра.

Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера прилетел в Москву. Он стал специальным гостем церемонии. Итальянец объявил имя лучшего тренера сезона в РПЛ — им стал Марцел Личка. Динамовец опередил в голосовании Валерия Карпина («Ростов») и Владимира Ивича (бывшего тренера «Краснодара»). Чех получил награду из рук Карреры и признался, что его трясёт прямо на сцене. Поблагодарил семью, футболистов «Динамо», а также руководителей «Оренбурга», которые дали ему шанс в России. По словам чеха, он ещё не отошёл от поражения в Краснодаре.

Бомбардиром сезона, естественно, стал Матео Кассьерра из «Зенита», который забил 21 мяч. И оформил уникальное достижение — оформил пента-трик в матче РПЛ. А лучшим ассистентом сезона стал Максим Глушенков из «Локомотива», который отдал 16 результативных передач. Обе награды вручала фигуристка Евгения Медведева.

Автором лучшей голевой передачи стал Фёдор Чалов. Нападающий ЦСКА выдал классный пас пяткой в матче первого круга с «Локомотивом». На приз также претендовали Матвей Сафонов («Краснодар») и Максим Глушенков («Локомотив»). А приз в номинации «Гол сезона» забрал Тюкавин — за тот самый удар пяткой, стоя спиной к воротам. Сам Константин после получения награды отметил, что гол Дмитрия Скопинцева в ворота «Рубина» получился не менее красивым.

Номинацию «Игрок сезона» оставили напоследок. На приз претендовали Джон Кордоба («Краснодар»), Александр Максименко («Спартак»), Матео Кассьерра («Зенит»), Максим Глушенков («Локомотив»), Срджан Бабич («Спартак»), Эдуард Сперцян («Краснодар»), Ираклий Квеквескири («Факел»), Аббосбек Файзуллаев (ЦСКА), Евгений Латышонок («Балтика») и Константин Тюкавин («Динамо»). Имя победителя объявил президент РПЛ Александр Алаев — лучшим игроком стал Тюкавин. Таким образом, динамовец забрал три награды. Сам Константин признался, что его удивил такой выбор.