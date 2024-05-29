«Арсенал» возможностей: чего ждать от стыковых матчей за право играть в РПЛ

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Футбольный сезон в России почти завершен, остались последние штрихи: финал Кубка России (2 июня) и стыковые матчи за право сыграть в РПЛ (29 мая и 1 июня). Но если финалистов Кубка болельщики знают уже две недели («Балтика» и «Зенит»), то участники переходных игр определились только в минувшие выходные — настолько плотной была таблица. От РПЛ за право остаться в элите будут биться «Пари НН» (13-е место) и «Урал» (14-е место). Противостоять им будут бронзовый призер первой лиги «Акрон» и тульский «Арсенал», занявший четвертое место. Напрямую из РПЛ вылетели «Балтика» и «Сочи», поднялись из первой лиги «Химки» и махачкалинское «Динамо». Чего ждем от стыковых матчей?

«Урал» — «Акрон»: екатеринбуржцы просто сильнее

«Урал» — явно не та команда, которую на старте чемпионата кто-то мысленно отправлял в стыки. Но команда Виктора Гончаренко провела откровенно слабый сезон, в один момент даже стояла на вылет — в итоге спаслась, вырулив на финише в стыки. Это повод для радости, но под звездочкой — последний раз екатеринбуржцы сыграли так плохо в сезоне-2014/15.

Несмотря на такое выступление, хоронить «Урал» не стоит. В матче с «Акроном» представители РПЛ фавориты — весной «шмели» не выглядели безнадежно и боролись до последнего. Ну и мотивация, а также удельная сила тоже на стороне «Урала». Этой команде не место в первой лиге, у нее есть стимул и навыки для спасения.

А вот про «Акрон» так сказать нельзя. Тольяттинскому клубу — всего шесть лет, из них в первой лиге он играет четыре сезона. Нынешнее попадание в стыки — первое в истории и опыта борьбы или мотивации в таком важном матче «Акрону» может не хватить.

Ну и статистика выездных встреч тоже против команды Тедеева. Тольяттинцы — короли домашних матчей, но в гостях стабильно уступают командам, по уровню не сопоставимым с «Уралом». Конечно, итог всего противостояния предсказать трудно, но в домашней встрече команда Виктора Гончаренко вряд ли уступит.

«Пари НН» — «Арсенал»: нижегородцы в тумане

Если пара «Урал» — «Акрон» выглядит вполне однозначно, то в случае с «Пари НН» и «Арсеналом» вопросов гораздо больше. Еще недавно трудно было поверить в то, что нижегородцы могут оказаться в стыках — в первой половине сезона команда Юрана играла очень бодро и весной даже входила в топ-10 в РПЛ.

Потом что-то сломалось — «Пари НН» проиграл шесть матчей подряд. После разгрома от «Ахмата» (1:5) Сергея Юрана уволили, на его место пришел сербский специалист Саша Илич. В первом же матче при новом тренере удалось сыграть вничью со «Спартаком», но дальше случился кошмар — 1:6 от «Сочи» и 2:6 от ЦСКА. Такие разгромы встречаются в РПЛ не так часто, а дважды подряд…

В это же время «Арсенал» играл стабильно — такого кошмара в обороне у туляков нет. Более того, команда Сторожука обладает одной из самых надежных защит в первой лиге (лучше только у махачкалинского «Динамо»), но и забивает не очень много. Как с таким вязким соперником справится «Пари НН», который уже два месяца не может победить? Трудно сказать.

А еще у «Арсенала», в отличии от «Акрона», есть приличный опыт игры в РПЛ. Туляки вылетели из элиты только два года назад и всё это время не оставляли попыток вернуться. Тренер и некоторые футболисты имеют опыт в высшей лиге, и, самое важное — понимание, что «Арсенал» должен подняться. Во всех отношениях «оружейники» — непростой соперник, и спасение «Пари НН» превратилось в трудную задачу.

Что говорит статистика

Стыковые матчи проводятся в России с сезона-2011/12. Предсказуема ли эта история и как часто представители первой лиги выходили в РПЛ за эти годы? На самом деле шансы есть — за 12 лет шесть клубов поднялись на ступень выше таким путем.

В сезоне-2013/14 в элиту выбились сразу две команды тогда еще ФНЛ — «Уфа» и «Торпедо». В сезоне-2015/16 в РПЛ вышла «Томь», в сезоне-2016/17 — «СКА-Хабаровск», на следующий год — «Енисей» и «Амкар» (последний потерял лицензию и своим правом не воспользовался). В сезоне-2019/20 и −2020/21 стыковые матчи не проводились из-за ковида, но в 2022 году в РПЛ прошел «Оренбург».

Так что стыки для команд первой лиги — вполне рабочий способ. А стыки для клубов РПЛ еще совсем не означают спасение, как думают многие. Гарантий нет — к тому же с каждым годом команды первой лиги становятся всё крепче. И переходные матчи становятся всё увлекательнее.