«Просто не понимаю, как такое возможно». Илич — о поражении «Пари НН» от «Арсенала»
Главный тренер «Пари НН» Саша Илич прокомментировал поражение своей команды от тульского «Арсенала» (1:2).
Арсенал
Пари Нижний Новгород
Главный тренер «Пари НН» Саша Илич прокомментировал поражение своей команды от тульского «Арсенала» (1:2).
«Провели матч, проиграли. Но у нас есть еще одна игра, нужно к ней подготовиться. Мы знаем, что выиграем там. У нас есть хорошая возможность выиграть это противостояние.
Мы пропустили очень быстрый гол с углового. У нас высокая команда, и для меня это недопустимо. А то что пропустили второй… Просто не понимаю, как такое возможно», — передает слова Илича «Матч ТВ».