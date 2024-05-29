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22:57 (мск), источник: Sport24

«Просто не понимаю, как такое возможно». Илич — о поражении «Пари НН» от «Арсенала»

Главный тренер «Пари НН» Саша Илич прокомментировал поражение своей команды от тульского «Арсенала» (1:2).

Арсенал
Пари Нижний Новгород
«Просто не понимаю, как такое возможно». Илич — о поражении «Пари НН» от «Арсенала» | Источник: Sport24

«Провели матч, проиграли. Но у нас есть еще одна игра, нужно к ней подготовиться. Мы знаем, что выиграем там. У нас есть хорошая возможность выиграть это противостояние.

Мы пропустили очень быстрый гол с углового. У нас высокая команда, и для меня это недопустимо. А то что пропустили второй… Просто не понимаю, как такое возможно», — передает слова Илича «Матч ТВ».

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