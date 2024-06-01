Футболист Файзуллаев рассказал, что получает из Узбекистана много сообщений с поддержкой

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Узбекистанский полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА Аббосбек Файзуллаев получает от соотечественников много сообщений с поддержкой. Об этом Файзуллаев рассказал ТАСС.

«Узбекистан всегда поддерживает своих легионеров и футболистов. Очень много пишут из Узбекистана. Мне это нравится. Но я не думаю, что являюсь самым известным футболистом из Узбекистана, есть другие игроки», — сказал Файзуллаев.