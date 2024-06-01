Футболист Файзуллаев рассказал, что получает из Узбекистана много сообщений с поддержкой
Полузащитник из Узбекистана выступает за московский ЦСКА с августа 2023 года.
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Полузащитник из Узбекистана выступает за московский ЦСКА с августа 2023 года.
МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Узбекистанский полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА Аббосбек Файзуллаев получает от соотечественников много сообщений с поддержкой. Об этом Файзуллаев рассказал ТАСС.
«Узбекистан всегда поддерживает своих легионеров и футболистов. Очень много пишут из Узбекистана. Мне это нравится. Но я не думаю, что являюсь самым известным футболистом из Узбекистана, есть другие игроки», — сказал Файзуллаев.
Файзуллаеву 20 лет, он выступает за ЦСКА с августа 2023 года. В прошедшем сезоне футболист провел 32 матча во всех турнирах, забив 5 мячей и отдав 14 результативных передач.