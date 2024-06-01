Президент «Урала» Иванов заявил, что готов покинуть клуб после вылета из РПЛ

МОСКВА, 1 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов готов покинуть клуб после вылета из Мир — Российской премьер-лиги. Об этом Иванов рассказал ТАСС.

В субботу «Урал» выиграл в ответном переходном матче у «Акрона» (2:1), но уступил с общим счетом 2:3 и лишился места в премьер-лиге.

«Я готов уйти. Если что-то менять, то надо менять руководителя футбольного клуба. Я 20 с лишним лет работаю в “Урале”, мы много создали с правительством области, губернатором, крупными компаниями, — сказал Иванов. — Мы пришли, когда команда была во второй лиге, и за эти 20 лет многого достигли. Если будет принято такое решение [об отставке], то я его приму».

Руководитель клуба рассказал, что ряд лидеров команды в ответном матче играли с травмами. «У Андрея Егорычева вчера была температура, он вышел сегодня, помог. Эрик Бикфалви вышел на последних минутах. Он получил травму, я благодарен ему, что он вышел, бился, играл. Они были готовы только на 20 минут. У Эрика была травма еще в матче [РПЛ, 25 мая] с ЦСКА, небольшой надрыв мышцы, из-за которого выбывают на три недели. А он вышел сегодня, провел хорошую игру и мог оставить команду в премьер-лиге», — отметил Иванов.

Перед ответным матчем «Урал» покинул главный тренер команды Виктор Гончаренко.