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19:45 (мск), источник: ТАСС

Президент «Урала» Иванов заявил, что готов покинуть клуб после вылета из РПЛ

По его мнению, команда многого достигла при его руководстве.

Урал
АкронПремьер-лига: таблица и календарьПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 1 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов готов покинуть клуб после вылета из Мир — Российской премьер-лиги. Об этом Иванов рассказал ТАСС.

В субботу «Урал» выиграл в ответном переходном матче у «Акрона» (2:1), но уступил с общим счетом 2:3 и лишился места в премьер-лиге.

«Я готов уйти. Если что-то менять, то надо менять руководителя футбольного клуба. Я 20 с лишним лет работаю в “Урале”, мы много создали с правительством области, губернатором, крупными компаниями, — сказал Иванов. — Мы пришли, когда команда была во второй лиге, и за эти 20 лет многого достигли. Если будет принято такое решение [об отставке], то я его приму».

Руководитель клуба рассказал, что ряд лидеров команды в ответном матче играли с травмами. «У Андрея Егорычева вчера была температура, он вышел сегодня, помог. Эрик Бикфалви вышел на последних минутах. Он получил травму, я благодарен ему, что он вышел, бился, играл. Они были готовы только на 20 минут. У Эрика была травма еще в матче [РПЛ, 25 мая] с ЦСКА, небольшой надрыв мышцы, из-за которого выбывают на три недели. А он вышел сегодня, провел хорошую игру и мог оставить команду в премьер-лиге», — отметил Иванов.

Перед ответным матчем «Урал» покинул главный тренер команды Виктор Гончаренко.

«Смена тренера была верным решением. Но я должен был его принимать раньше, и я виноват, что не сделал этого. Я виноват, что команда так бездарно закончила сезон, и я должен был отреагировать на серию неудач в начале весенней части чемпионата. К сожалению, я не отреагировал, слишком верил в тренеров. Хотя еще раз готов сказать, что Виктор Гончаренко — очень хороший специалист и человек, но бывает так, что что-то не получалось. Мы с ним расстались в хороших отношениях, и он все это прекрасно понимает. Надо было и раньше поменять, чтобы встряхнуть команду, но я думал, что Виктор Михайлович исправит ситуацию», — сказал Иванов.

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