Президент «Урала» Иванов заявил, что готов покинуть клуб после вылета из РПЛ
По его мнению, команда многого достигла при его руководстве.
По его мнению, команда многого достигла при его руководстве.
МОСКВА, 1 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов готов покинуть клуб после вылета из Мир — Российской премьер-лиги. Об этом Иванов рассказал ТАСС.
В субботу «Урал» выиграл в ответном переходном матче у «Акрона» (2:1), но уступил с общим счетом 2:3 и лишился места в премьер-лиге.
«Я готов уйти. Если что-то менять, то надо менять руководителя футбольного клуба. Я 20 с лишним лет работаю в “Урале”, мы много создали с правительством области, губернатором, крупными компаниями, — сказал Иванов. — Мы пришли, когда команда была во второй лиге, и за эти 20 лет многого достигли. Если будет принято такое решение [об отставке], то я его приму».
Руководитель клуба рассказал, что ряд лидеров команды в ответном матче играли с травмами. «У Андрея Егорычева вчера была температура, он вышел сегодня, помог. Эрик Бикфалви вышел на последних минутах. Он получил травму, я благодарен ему, что он вышел, бился, играл. Они были готовы только на 20 минут. У Эрика была травма еще в матче [РПЛ, 25 мая] с ЦСКА, небольшой надрыв мышцы, из-за которого выбывают на три недели. А он вышел сегодня, провел хорошую игру и мог оставить команду в премьер-лиге», — отметил Иванов.
Перед ответным матчем «Урал» покинул главный тренер команды Виктор Гончаренко.
«Смена тренера была верным решением. Но я должен был его принимать раньше, и я виноват, что не сделал этого. Я виноват, что команда так бездарно закончила сезон, и я должен был отреагировать на серию неудач в начале весенней части чемпионата. К сожалению, я не отреагировал, слишком верил в тренеров. Хотя еще раз готов сказать, что Виктор Гончаренко — очень хороший специалист и человек, но бывает так, что что-то не получалось. Мы с ним расстались в хороших отношениях, и он все это прекрасно понимает. Надо было и раньше поменять, чтобы встряхнуть команду, но я думал, что Виктор Михайлович исправит ситуацию», — сказал Иванов.