«Динамо» продлило контракт с футболистом Нгамале

Нгамалё 29 лет, в минувшем сезоне он провел за бело-голубых 33 матча во всех турнирах, забил семь голов и отдал шесть результативных передач. Нгамалё выступает за «Динамо» с сентября 2022 года, ранее он был игроком австрийского «Альтаха» и швейцарского клуба «Янг Бойз». В составе сборной Камеруна он стал бронзовым призером Кубка африканских наций в 2021 году.