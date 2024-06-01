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19:50 (мск), источник: ТАСС

«Динамо» продлило контракт с футболистом Нгамале

Камерунский нападающий выступает за московский клуб с 2022 года.

ДинамоПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Динамо» продлил контракт с камерунским нападающим Николя Муми Нгамалё. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Сообщается, что у Нгамалё активизировалась опция продления контракта на один год.

Нгамалё 29 лет, в минувшем сезоне он провел за бело-голубых 33 матча во всех турнирах, забил семь голов и отдал шесть результативных передач. Нгамалё выступает за «Динамо» с сентября 2022 года, ранее он был игроком австрийского «Альтаха» и швейцарского клуба «Янг Бойз». В составе сборной Камеруна он стал бронзовым призером Кубка африканских наций в 2021 году.

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