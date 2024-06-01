«Динамо» продлило контракт с футболистом Нгамале
Камерунский нападающий выступает за московский клуб с 2022 года.
ДинамоПремьер-лига: таблица и календарь
Камерунский нападающий выступает за московский клуб с 2022 года.
МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Динамо» продлил контракт с камерунским нападающим Николя Муми Нгамалё. Об этом сообщает пресс-служба команды.
Сообщается, что у Нгамалё активизировалась опция продления контракта на один год.
Нгамалё 29 лет, в минувшем сезоне он провел за бело-голубых 33 матча во всех турнирах, забил семь голов и отдал шесть результативных передач. Нгамалё выступает за «Динамо» с сентября 2022 года, ранее он был игроком австрийского «Альтаха» и швейцарского клуба «Янг Бойз». В составе сборной Камеруна он стал бронзовым призером Кубка африканских наций в 2021 году.