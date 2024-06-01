Текущие события
Футбол. Еврокубки
22:00
Боруссия Д
Реал
Футбол. Зарубежный
26.05
Верона
Интер
Футбол. Зарубежный
26.05
Севилья
Барселона
Футбол. Еврокубки
29.05
Олимпиакос П
Фиорентина
Футбол. Кубок России
2.06
Балтика
Зенит
Футбол. Зарубежный
2.06
Аталанта
Фиорентина
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
25.05
Зенит
Ростов
25.05
Факел
Ахмат
25.05
Краснодар
Динамо
25.05
ЦСКА
Урал
25.05
Рубин
Сочи
25.05
Крылья Советов
Пари Нижний Новгород
25.05
Балтика
Локомотив
25.05
Оренбург
Спартак
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
20:08 (мск), источник: ТАСС

«Пари НН» сохранил место в Российской премьер-лиге

По сумме двух матчей нижегородский клуб победил тульский «Арсенал».

Пари Нижний Новгород
АрсеналПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: ФК "Пари Нижний Новгород"

ТУЛА, 1 июня. /ТАСС/. «Пари Нижний Новгород» в гостях со счетом 2:0 обыграл тульский «Арсенал» в ответном стыковом матче и сохранил место в Мир — Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2024/25.

В составе победителей гол забил Кирилл Боженов (18-я минута), на 58-й минуте мяч в свои ворота отправил защитник «Арсенала» Эрвинг Ботака-Иобома (58). Первая игра завершилась гостевой победой «Арсенала» со счетом 2:1.

Ранее в субботу впервые в РПЛ вышел тольяттинский «Акрон», победивший по сумме двух матчей екатеринбургский «Урал» (2:0, 1:2).

Читайте также от «ТАСС»
"У меня стали отниматься потихоньку ноги, затем и руки, я стала плохо разговаривать"
"Все мои олимпийские грезы теперь можно выбросить в мусорку"
"Финны могут временно тешить свое больное самолюбие, но потом приедут наши и будут их обыгрывать"
В команде Нурмагомедова прокомментировали информацию о долгах по налогам
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь