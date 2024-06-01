«Пари НН» сохранил место в Российской премьер-лиге

ТУЛА, 1 июня. /ТАСС/. «Пари Нижний Новгород» в гостях со счетом 2:0 обыграл тульский «Арсенал» в ответном стыковом матче и сохранил место в Мир — Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2024/25.

В составе победителей гол забил Кирилл Боженов (18-я минута), на 58-й минуте мяч в свои ворота отправил защитник «Арсенала» Эрвинг Ботака-Иобома (58). Первая игра завершилась гостевой победой «Арсенала» со счетом 2:1.