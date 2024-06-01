Гоцук: «Реал» будет праздновать меньше, чем «Пари НН» сегодня, потому что стыки — сложнее

«План на игру сработал. Контролировали весь матч. Реализовали свои моменты, качественно оборонялись и довели дело до победы. В стыках без разницы, дома ты играешь или на выезде. Хотел бы извиниться за весну. Ждём всех болельщиков на следующем матче. Думаю, “Реал” будет праздновать меньше, чем мы сегодня, потому что стыки — это сложнее (финала Лиги чемпионов)», — приводит слова Гоцука «Матч ТВ».