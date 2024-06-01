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21:16 (мск), источник: Чемпионат.com

Гоцук: «Реал» будет праздновать меньше, чем «Пари НН» сегодня, потому что стыки — сложнее

Капитан футбольного клуба «Пари Нижний Новгород» Кирилл Гоцук прокомментировал победу в ответном переходном матче с тульским «Арсеналом» (2:0), которая позволила нижегородцам сохранить прописку в Российской Премьер-Лиге.

Пари Нижний Новгород
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Гоцук: «Реал» будет праздновать меньше, чем «Пари НН» сегодня, потому что стыки — сложнее | Источник: Чемпионат.com

«План на игру сработал. Контролировали весь матч. Реализовали свои моменты, качественно оборонялись и довели дело до победы. В стыках без разницы, дома ты играешь или на выезде. Хотел бы извиниться за весну. Ждём всех болельщиков на следующем матче. Думаю, “Реал” будет праздновать меньше, чем мы сегодня, потому что стыки — это сложнее (финала Лиги чемпионов)», — приводит слова Гоцука «Матч ТВ».

Напомним, в первом матче, который прошёл 29 мая, «Арсенал» одержал победу со счётом 2:1. Таким образом, «Пари НН» одержал победу по сумме двух матчей со счётом 3:2.

«Пари Нижний Новгород» занял 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 30 очков в 30 матчах.

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