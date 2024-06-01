Илич останется главным тренером «Пари НН» после сохранения прописки в РПЛ

ТУЛА, 1 июня. /ТАСС/. Серб Саша Илич останется главным тренером «Пари Нижний Новгород» после сохранения клубом прописки в Мир — Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом журналистам сообщил генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов.

В субботу «Пари НН» на выезде обыграл тульский «Арсенал» со счетом 2:0 в ответном стыковом матче и победил по сумме двух встреч — 3:2.

«Очень сложным был сезон с учетом количества травм основных игроков, — сказал Мелик-Гусейнов. — Зимнее усиление было пропущено через травмы. Но парни выстояли, дожали, попали в стыки в итоге, выполнили ту задачу, которую мы просили. Саша Илич остается, у него контракт еще на полтора года, до декабря 2025 года».

Илич возглавил команду вместо Сергей Юрана 4 мая. «Была ли необходима отставка Юрана? Нужно было перезагрузить психологически в первую очередь команду. С таким количество травм нужно было создать новую доминанту. Мы с большим уважением относимся к Сергею Николаевичу, в том, что команда осталась в РПЛ, есть большая его заслуга. Мне кажется, что все сработало, если бы продлили тот фон, то, возможно, ничего бы не получилось», — добавил Мелик-Гусейнов.